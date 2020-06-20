和碩看好需求 攻5G準備好了

蘋果供應鏈和碩正面看待下半年營運，和碩執行長廖賜政昨（19）日表示，外界期待5G帶來的契機，「我們以及客戶都準備好了！」但還是要看疫情發展對需求影響。整體而言，第3季、第4季需求向上。

和碩昨日舉辦股東會，通過營業報告書、財務報表與4.5元現金股利等案，和碩董事長童子賢、廖賜政接受媒體採訪時，廖賜政表示，新產品需求都很不錯，包括遊戲機、車用相關、通訊產品，只要新的產品能提升效能，消費者都會埋單。

廖賜政表示，今年年初有點看不出後市狀況，現在漸漸對下半年有些把握，今年第1季營收比去年同期衰退，預期第2季動能恢復、第3季也是正向發展。在全年營運方面能不能比去年好，就要看疫情發展狀況。因為東京、北京、美國都還有疫情，這些大市場的變化對和碩影響會很大，和碩跟客戶產品都ready了，需求端就看疫情影響消費需求。

在海外布局方面，廖賜政表示，印尼廠已經生產一年多，生產順利；越南廠明年年初就可開工，生產的產品「不排除任何產品」；至於是否前往印度設廠，仍在積極規劃中。廖賜政預估，非中國大陸的產能占比2021年會逐步強化，將達到10-20%的水準。

童子賢表示，供應鏈轉移趨勢並非貿易戰或疫情才啟動，中國大陸經過幾十年改革開放後，國民所得提高，土地與勞動力的供應轉往其他經濟發展項目，對製造業形成排擠效果。