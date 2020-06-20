布局接班 童子賢愛女亮相

和碩董事長童子賢千金童愛琳昨（19）日股東會首次出席股東會，雖然全程戴著口罩，但是水汪汪大眼與不凡的氣質，相當引人注目。

和碩去年股東會全面改選董事，童愛琳進入董事會，昨日第一次以董事身份參加股東會，列席坐在第二排。會後媒體聯訪董事長童子賢與總經理廖賜政，童愛琳也低調在一旁關注訪問狀況。

童愛琳為紐約技術學院大眾傳播研究所碩士，目前未在和碩任職。據了解，規劃讓童愛琳成為董事候選人，是童子賢希望讓愛女學習企業經營。

童子賢讓女兒進入董事會，受市場關注。其實今年企業股東會不少二代陸續曝光，研華今年董事會改選，董事長劉克振大兒子劉蔚志首度進入董事會。劉克振強調，提名劉蔚志是希望傳承公司治理精神，不是接手實際營運，而未來九年三屆董事會有三大規劃，包含創辦人二代進入董事會、母公司營運由專業經理人負責及創辦人家族發展以關係企業為主。代工大廠英業達會長葉國一的兒子葉力誠今年也首度進入董事會，第二代正式進入管理層。

遠東集團董事長徐旭東今年出席裕民股東會，執行副總經理徐國安除了列席外，今年徐旭東特別要求兒子一起參加會後記者會，並首度在媒體面前發言。