信驊董座林鴻明 和小股東零距離

信驊股價擠進千元俱樂部，領導信驊奠定產業重要地位的董事長林鴻明有著「零距離」的態度，在法說會、股東會後，總是能看到他親自回覆小股東、法人的各式提問，而林鴻明創辦信驊，選擇「冷門題目」切入，從求學階段的選擇，就能看出不同於他人的獨特見解。

林鴻明1984年畢業於清華大學電機系，成長於IC設計蓬勃的年代，當大部分同學報考研究所的時候，他決定先當兵後再工作，尋找未來的發展方向。

林鴻明認為，讀了四年大學後，感覺有點悶，希望改變生活模式，更想要瞭解未來社會的發展，因此採用在那個年代較少的方式，就是先當兵。

林鴻明認為，當兵對他來說影響很大，包括心態上的磨練，在這段期間，林鴻明仍然大量閱讀，在讀到矽谷熱等內容時，看到IC產業擁有很棒的商業模式，因此在退伍後就報考研究所。

技術背景出生的林鴻明，領導員工的核心精神除誠心、信守承諾，也有別於外界對「工程師」追求CP值的既定印象，林鴻明對相當重視工作環境，在今年遷移辦公室的地點，斥資上千萬元打造具豪宅設計風格的辦公室，而每年的員工旅遊補助金額也優於同業，這樣用心對待員工，15年期間，離職員工只有20多人，其中包括早期選擇退休的資深員工。

要面對產業快速變遷和維持自身的競爭力，林鴻明熱愛閱讀各種管理書籍，在創業後更將觸角延伸到財務相關的領域，此外，人文歷史類也是林鴻明喜愛的類別；他說明，領導人必須適時補充新的知識，協助公司、員工尋找新的出路。

另外，林鴻明紓解壓力的方式是打高爾夫球； 他強調，一個創業者需要有紓壓的管道，打一場高爾夫要花數個小時，即使不熟識的客戶、廠商，經過幾小時互動，大部分都能成為好朋友，同時還能接觸不同領域企業經營者，也對事業開拓會有所幫助。