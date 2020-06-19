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廣達智慧醫療再下一城 醫療影像產品通過認證

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
廣達集團董事長林百里。圖／聯合報系資料照片
廣達集團董事長林百里。圖／聯合報系資料照片

廣達董事長林百里今（19）日表示，智慧醫療是廣達發展大項目裡面重要一環，無法預期智慧醫療大成果何時出現，但目前已經有一台醫療影像系統裝置通過認證，明年開始會慢慢發酵，不過，醫療產品就是慢慢一步一步往上走，而且台灣量很少，未來將瞄準國外市場，希望外界給我們一些時間，就像當初筆電、雲端也是經過好幾年布局才開始有成果。

廣達今天舉行股東會，林百里會後表示，廣達以前是做電腦純硬件，做筆電，後來朝向雲端發展，做運算解決方案，這有軟體的成分，像國網中心大雲端運算裝置，廣達就協助建置。在智慧醫療方面，他說，智慧醫療也是軟硬體解決方案，需要算什麼，不需要算什麼，這就比較難了。

他說，廣達不懂醫療，透過醫生，我們了解醫療應用，以及設備如何運作，廣達從斷層掃描、心電圖監視器、血氧、血壓、智慧病房、AI影像，遠距醫療，開始均慢慢布局，都正在推相關應用，台灣在這次防疫做的很棒，廣達智慧醫療也從兩年前開始將慢慢發酵。

他指出，新冠肺炎疫情之後，生物化學變得很重要，如何讓病床更智慧化，以更少的人，更有效率的管理照護病人，這需求會慢慢起來，有很多很好的技術與應用，負壓病房也可以智慧化，科技部也在想這件事情，這些都蠻有趣的，AI也很好用，可以盡量讓醫護人員少接觸病人，就可以得到所有的資訊，用AI監控，把病人照顧更好，危險性更低。

5G布局方面，林百里說，5G發展並不像4G那麼快，首先會滿足手機需求，5G是新頻道應用，擁有大寬頻、低延遲、傳輸快的特性，未來智慧城市、智慧醫療、智慧運輸，都要用到5G，廣達做5G雲端，可以滿足5G的新應用，並朝軟硬體方向進行布局，包括小型基地台，AIoT裝置，邊緣運算裝置等，廣達可以滿足不同的應用。

廣達 5G 雲端運算

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