工研院率專家剖析後疫情智慧照明趨勢 首制定國際標準

全球暖化引發節能減碳風潮，而一直被受矚目的交流電發光二極體(AC LED)照明技術，除了可相容於傳統照明外，更大幅降低傳統式直流電LED的散熱問題，達到節能減碳與提升整體發光效率的目的。

為了加速AC LED導入照明市場應用，工研院與台灣照明委員會(CIE-Taiwan)今(19日)舉辦「CIE-Taiwan 2020年會暨執委會」，邀請會員一同見證首份台灣主導參與制定國際照明標準的發布，催生AC LED照明產業發展，同時，台灣照明委員會宣布工研院副院長張培仁接任第三任會長，在工研院與台灣照明委員耕耘下，台灣持續參與CIE國際組織活動，為產業爭取國際市場舞台。

台灣照明委員會會長，同時也是工研院協理段家瑞表示，委員會長期致力於國際組織(CIE)及各產業的合作，努力促成台灣在CIE制定國際標準的管道與機制，並帶動全球對LED新興技術與安全規範的關注。

2018年透過國內照明展至基隆市進行照明聯網實證場域驗證，展現台灣在先進照明研發製造實力，提升綠能與智慧應用科技的形象，提高台灣能見度。今年3月更是通過首份由台灣所主導之CIE國際標準，突破既往我國面對聯合國等國際組織之困境，不再局限於產品製造與標準追隨者之角度，此國際標準之成功制定極具指標意義，台灣照明委員會將為台灣優先制定有利產業的國際標準，佈局未來產業國際市場。

即將接任台灣照明委員會會長，同時也是工研院副院長張培仁表示，未來將本著承先啟後傳承過去優良文化，以及開拓新創精神來服務委員會，恪守擔任國際照明委員會、政府與同業企業的協調平台角色，落實國內「光學與照明」檢驗標準上路、凝聚產官學研之技術能量與共識，持續推動國際標準參與制訂，提升台灣LED產業之國際競爭力。

近年隨著產業智慧化的推進，預期相關市場如車用照明 Mini/Micro LED、UV/IR LED、植物照明、人因及互聯照明將挹注新的成長動能。照明產業逐漸轉型為加值應用的系統整合商業模式，將會是未來企業經營的策略，以整合性的LED照明、物聯網照明、系統管理與加值光服務等新議題，創造嶄新LED應用價值。

台灣照明委員會自2010年3月成立至今，已邁入第11年，今年CIE發布首份由台灣主導制定的國際標準，此佈局全球標竿之策略高度，對於台灣照明委員會來說深具指標意義，特以「CIE-Taiwan國際標準元年」為年會主軸，搭配照明發展根基，面對光電與LED產業之服務轉型，進一步帶動產業創新技術研發、高附加價值之應用。

目前LED進入成熟期，隨著AI人工智慧、智慧城市、智能汽車、穿戴裝置與虛擬實境等趨勢興起，LED的廣泛運用都將扮演新的成長動能。然而，新冠肺炎蔓延威脅了全球的經濟情勢，LED產業連續遭受生產端、消費端衝擊，後疫情時帶將如何布局因應將是今年首要課題。

因此，今年台灣照明委員會以現今最熱門的Micro LED技術發展作為主題，邀請錼創科技董事長李允立來分享Micro LED技術發展與應用趨勢等。台灣照明委員會作為與國際照明委員會的唯一溝通管道，未來將更積極推動國內廠商透過垂直整合發展特色LED照明產品，推動LED產品建立國際標準化規格，點亮台灣LED產業道路。