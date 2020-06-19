福懋董事會改選 王文淵續任董座
台塑集團旗下紡織廠福懋（1434）今（19）日舉行股東常會，全面改選董事，董事名單維持原班人馬，僅獨立董事有兩席變動。會後新任董事會也通過推舉王文淵續任董事長。
福懋去年底出售從事記憶體封裝測試的子公司福懋科，予同屬台塑集團的南科和南電，獲得一次性的處分利益20.16億元，貢獻每股獲利高達1.2元，推升去年稅後純益達51.88億元，年增9.5%，創下近12年獲利新高，換算每股純益3.08元。今天福懋股東會通過每股配發現金股息2.5元，同樣創下12年新高，對照公司今天收盤股價39.95元，現金殖利率6.25%。
另外福懋今天股東會也進行董事會改選，8席董事皆維持原班人馬，另外3席獨立董事當選人林聖忠、郭年雄、郭家琦，前兩者為新任。會後王文淵也順利連任董事長寶座。
紡織本業方面，福懋持續朝向高值化的目標邁進，去年底董事會通過投資3,958萬元瑞士法郎（約新台幣12.2億元），取得瑞士高階機能紡織品大廠SchoellerTextil的半數股權，強化在功能性布料及機能性紡織品方面的能力，追求技術升級。
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