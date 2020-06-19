快訊

從桃園球場方位爭議 回顧「賢拜」廣島球場西曬史

穿起來舒服的軟鞋子其實很傷腳！5招正確挑對鞋

群創啟動經營三大動能 開創能量迎向產業新契機

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
群創今（19）日舉行股東常會，由董事長洪進揚主持。圖／群創提供
群創今（19）日舉行股東常會，由董事長洪進揚主持。圖／群創提供

群創（3481）今（19）日股東常會落幕，會後發布未來策略，將以三大動能「鞏固新立足點」、「切入新契機」、「擴大平展智能製造」為軸心，持續調整經營策略，提升產品價值及精進技術發展，開拓新應用領域與新興市場，為股東、員工等利害關係人創造最大的利益，致力達成「永續核心‧共存共榮」目標。

群創第一動能鞏固新立足點，致力前瞻技術研發，提升整合技術資源，提供客戶工藝級高規格、新技術產品，以強化客戶關係為中心，從TFT 至整機提供完整面板產品線供應鏈，並擴大推行新應用產品(PID、互動式電子白板、Outdoor TV等)，全方位彈性因應市場變化。

第二動能切入新契機，提供一站式設計製造服務解決方案，發展全方位醫療事業，積極迎向大健康產業發展，並持續開發新創動能及拓展高附加價值產品（mini LED、TFT sensor、Panel Level Package先進半導封裝）。第三動能「擴大平展智能製造」以推動智能製造為核心，開發自動化治具與設備，推升公司發展成具備AI服務內涵的製造業。

今年新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，歐美在第二季逐步解封，面板整體需求在第三季起向上，群創極力維持健全財務體質，保持營運穩健，並以「轉型再造‧價值躍進」為理念。群創董事長暨執行長洪進揚表示，「在疫情升溫時力守穩健經營，群創審慎管控現金流量與資本支出，維持穩健的財務體質，持續投資技術升級及加強成本優化，以迎接後疫情時代帶來的產業變遷與商機，在整體供需重新步入正軌中，以深耕的基礎與蓄積的能量，迎接遞延到明年逐漸發酵的大規模活動、促銷活動所帶來的成長需求。」

群創總經理楊柱祥表示，「未來面板整體供需將逐步趨為平衡健康，群創鎖定強化與推升含金量高的高階產品，以高附加價值的產品（如8K電視面板、4K監視器面板等）積極搶占目標市場，更與客戶積極對應，持續確保產能的滿載稼動，以及出海口的擴張與優化。另一方面以自動化智能製造為根基，持續超前部署，以對應後疫情時代彈性調度所需的備援性產能。」

面對未來產業變遷與衝擊，群創除持續致力技術淬鍊與產品升級，並「發揮一條龍、建構大數據、共享智財創雙贏」為基礎，擴建台灣整機生產線，並攜手供應鏈效益，提升生產效能及競爭力，以多年自動化製造實力，致力升級為首屈一指的智能工廠。

群創 電視面板 疫情

延伸閱讀

面板族利多 短線強勢

光電業：Micro LED商機爆發

群創自動化方案再升級 跨領域協助客戶提高生產效能

群創醫療面板 急單湧現

相關新聞

老公驟逝接棒…編舞家變身防水材女王 5年如何逆轉接班危機？

面對疫情，當同業都受衝擊，有一家企業，今年前5個月營收，卻較去年同期逆勢成長6％。它，是成立31年的恆崇企業，旗下金絲猴水性防水材，是國內市占第一的品牌。

5G雙雄戰 徐旭東：五雄都是雄 只是有大有小

電信業者的5G「雙雄」之爭，是5G開台前電信業界最有趣的論戰，近期進入股東會旺季，5G雙雄論戰也升級，從總經理升級至董事...

賣掉整間公司都不夠賠！約喝星巴克竟變罪證？台灣最慘痛反托拉斯案

就在廣明遭惠普（HP）控告反托拉斯，美國法院判賠約合新台幣130億元的官司二審仍敗訴後，6月17日，廣明股東會改選董監，廣達董事長林百里不再兼任他當了18年的廣明董座，並與集團副董事長梁次震一起退出廣明董事會。

蔡英文聽總統盃黑客松24組提案 對長照分配最感興趣

蔡英文總統今早與政委唐鳳等人到林口新創園，出席第三屆「總統盃黑客松」第一次工作坊，了解24組入選團隊提案，今年以永續發展...

野村看聯發科 目標價喊上700元

繼台股千金股相繼被喊高價，野村證券最新對聯發科（2454）出具分析，預期華為新禁令，帶動聯發科出超出預期，今明年5G晶片...

影／童子賢笑容滿面 和碩業績創歷史新高

和碩董事長童子賢、副董程建中與和碩總經理暨執行長廖賜政出席和碩股東會，五月業績創歷史新高，好業績寫在臉上，童子賢先在台上...

宏達電股東問VR係蝦米？王雪紅全程台語解釋

宏達電今天召開股東會，因疫情影響，出席股東較往年少，僅54分鐘就落幕，有小股東問「VR到底係蝦米？」王雪紅全程用台語解釋...

美商拉貨變化 牽動毛利率

儒鴻董事長洪鎮海看好下半年營運「逐季成長」，但有別於過去儒鴻業績成長驅動主要來自Nike、Lululemon等國際運動品...

旺宏擴大在台投資85億元

經濟部昨（18）日召開投資審查，核准旺宏電子85億元擴大在台投資，以及根留企業的佳凌科技等二件投資案，合計投資超過93億...

廣明發布重大訊息 與惠普和解

廣明光電昨（18）日晚間赴櫃買中心發布重大訊息，宣布與惠普公司和解。廣明財務長李志仁表示，廣明與惠普公司已經於6月18日...

友達將成晶電、隆達新公司大股東 有利搶單

友達旗下隆達與晶電「親上加親」共組控股公司，拉近友達與蘋果關係，為友達奪下蘋果IT乃至於手機新世代顯示器訂單吞定心丸，更...

蔡明忠怨嘆被「兩雄」欺負

5G開台在即，台灣大董事長蔡明忠昨（18）日吐露心聲，他因股東權益跟消費者權益之間取得平衡的大難題、最近睡不著，還稱兩雄...

熱門新聞

咬牙硬撐！昇恆昌借錢發薪水 7月關台中、高雄一半店

廣明與惠普簽訂保密和解協定 雙方將撤回所有訴訟

新光股東會獨董槓副董 吳東進制止未果、關麥請他下台

寶成第二代出手 23億買下金錢豹集團土地

內神通外鬼兩年多詐3億 兆豐銀去除人為鑑價防弊

彰銀股東會今天登場 兩方人馬對立肅殺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。