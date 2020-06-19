群創啟動經營三大動能 面板整體需求在第3季起向上

群創(3481)今（19）日股東會，宣示啟動經營三大動能，開創能量迎向產業新契機。

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，群創維持健全財務體質，保持營運穩健，並以「轉型再造‧價值躍進」為理念，以三大動能「鞏固新立足點」、「切入新契機」、「擴大平展智能製造」為軸心，持續調整經營策略，提升產品價值及精進技術發展，開拓新應用領域與新興市場，為股東、員工等利害關係人創造最大的利益，致力達成「永續核心‧共存共榮」目標。

第一動能「鞏固新立足點」，致力前瞻技術研發，提升整合技術資源，提供客戶工藝級高規格、新技術產品，以強化客戶關係為中心，從TFT 至整機提供完整面板產品線供應鏈，並擴大推行新應用產品(PID、互動式電子白板、Outdoor TV等)，全方位彈性因應市場變化。

第二動能「切入新契機」，提供一站式設計製造服務解決方案，發展全方位醫療事業，積極迎向大健康產業發展，並持續開發新創動能及拓展高附加價值產品(mini LED、TFT sensor、Panel Level Package先進半導封裝)。

第三動能「擴大平展智能製造」以推動智能製造為核心，開發自動化治具與設備，推升公司發展成具備AI服務內涵的製造業。2020上半年疫情造成全球經濟放緩，歐美在第2季逐步解封，面板整體需求在第3季起向上。

群創董事長暨執行長洪進揚說：「在疫情升溫時力守穩健經營，群創審慎管控現金流量與資本支出，維持穩健的財務體質，持續投資技術升級及加強成本優化，以迎接後疫情時代帶來的產業變遷與商機，在整體供需重新步入正軌中，群創以深耕的基礎與蓄積的能量，迎接遞延到明年逐漸發酵的大規模活動、促銷活動所帶來的成長需求。」

群創總經理楊柱祥表示，未來面板整體供需將逐步趨為平衡健康，群創鎖定強化與推升含金量高的高階產品，以高附加價值的產品(如8K TV面板、4K監視器面板等)積極搶佔目標市場，更與客戶積極對應，持續確保產能的滿載稼動，以及出海口的擴張與優化。

另一方面以自動化智能製造為根基，持續超前部署，以對應後疫情時代彈性調度所需的備援性產能。」

面對未來產業變遷與衝擊，群創除持續致力技術淬鍊與產品升級，並「發揮一條龍、建構大數據、共享智財創雙贏」為基礎，擴建台灣整機生產線，並攜手供應鏈效益，提升生產效能及競爭力，以多年自動化製造實力，致力升級為首屈一指的智能工廠。