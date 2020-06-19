博晟生醫「組織切碎機」取得歐盟醫療器材上市許可證

興櫃的博晟生醫（6733）傳利多消息，研發生產組織切碎機(Reveille Cartilage Processor)取得歐盟醫療器材上市許可證核准(證書號碼10000361362-PA-NA-TWN Rev0.0)，今天興櫃股價受激最高來到33.5元，漲幅近9%。

組織切碎機簡單的說，就一個做軟骨再生能源的小工具，組織切碎機為軟骨手術處理之手術用配件，於手術中由臨床醫師將自體軟骨組織取出，利用本產品將軟骨組織切碎為軟骨組織顆粒，軟骨修復手術市場商機還蠻大，但目前也有其他療法。

根據工研院資料，2050年全球65歲以上高齡人口預估達15.5億，佔全球人口15.8%，隨著全球高齡化、慢性病患增加，或運動造成的膝蓋損傷，全球骨科醫療器材市場將持續成長。

博晟生醫專注於開發具國際競爭性、符合國際水準、具有臨床需求的複合性醫材，目前產品開發方向係以骨骼(BiG-001與006)與關節(BiG-009)為主軸，2019年6月於興櫃掛牌，目前已準備相關上櫃申請作業，預計於2021年上櫃。

博晟的產品並涵蓋多種部位、手術類別，現階段以高階骨填補材料及膝關節軟骨修復相關高風險等級醫療器材為主要研發領域，專注開發高階及高品質骨骼及軟骨修復再生骨材，所開發之產品以全方位骨骼及軟骨健康照護為目標。