全球資安指數盤中再創新高 國泰網路資安跳空逼進前高

納斯達克ISE全球資安指數(HXR)19日盤中再創新高，國內追蹤該指數的ETF 國泰網路資安(00875)今日也跳空走揚逾1.5%，即將挑戰前波高點。法人看好，資安做為未來黃金產業，趨勢明確，相關企業未來成長空間不可限量，對波段操作者來說，拉回就是買點，長期投資者則可定期定額抱緊處理。

國泰網路資安(00875)經理人游日傑指出， 如同過去的5+2產業，政府未來將推動的大案之一為資安，預示著網路安全將成為下一個奔馳10年以上的黃金產業。從投資市場來看，以全球前三大資安ETF合計，全球投入網路資安領域的被動投資金額，已超過45億美金，累計金額較股市表現更快創出新高。

以國際上重要資安個股表現來看，多家在近期陸續出現翻倍的漲幅。例如Zscaler (ZS.US)為微軟、Youtube、臉書等大廠進行獨門的資安控管，其營收、新增訂單，過去三年年成長逾50%，2019年以來累積報酬率達170%；而Fastly (FSLY.US)則主攻電商、社群支付的金流及資訊流數據傳輸防護，Spotify、推特皆為其客戶，過去一年半的股價報酬更達到199%。

納斯達克ISE全球資安指數(HXR)自2010年發佈以來，歷經4次波段大跌超過20%，平均跌幅約28.2%，但觸底後上漲趨勢平均可持續22個月，不僅能再次收復前高，整體彈幅平均更達106.7%。此次疫情造成HXR指數最多拉回約32%，與前述拉回幅度約略相符，但時間架構來看，目前僅反彈約3個月，表示後續「越駭越強」的發展空間仍巨大。