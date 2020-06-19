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疫情下生活習慣改變 林百里這樣說

經濟日報 / 記者吳凱中／桃園即時報導
廣達今（19）日舉行股東會，董事長林百里（右）表示，疫情下的生活，讓自己思考時間更多，腦袋更加清晰。 記者吳凱中/攝影
廣達今（19）日舉行股東會，董事長林百里（右）表示，疫情下的生活，讓自己思考時間更多，腦袋更加清晰。 記者吳凱中/攝影

新冠肺炎疫情從年初爆發至今，徹底改變人類生活型態。廣達董事長林百里透露，由於公司開會改採視訊會議，因此，自己下班時間變早，開會也更有效率，腦筋更清晰下，可以做更有效率的溝通，有更多時間思考事情，是蠻好的生活改變。

林百里表示，疫情對廣達或自己來說，就是很多時候不一定要到會議室，可以直接用線上開會，而且因為開會方式改變，讓下班時間變早，開會也更有效率。

林百里指出，由於開會都改用視訊，因此多了時間思考，讓腦筋更清晰，可以做更有效率的溝通，有更多時間思考事情，是蠻好的生活改變。

林百里預測，未來人類在網路世界、現實世界待的時間，雖然吃飯睡覺都在現實世界完成，但打電動、上臉書是在網路世界，而且會有更多的事情，會從現實轉到線上完成。

林百里指出，這是因為AI人工智慧、5G的幫助，當人在移動時，靠的是5G，工作上則有AI輔助，而疫情讓AI、5G加速發展，廣達在思索如何配合新技術，在雲端、IOT、智慧型裝置上取得多機會。

廣達已經在台灣繼續發展高階製造，自動化選擇在台灣做，也積極擴大研發能量，讓公司有更多新應用、新機會，這是廣達對於未來十年的想像。

林百里 廣達 疫情

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