外資目標價喊上700元 聯發科飆上10年新高

聯發科(2454)近期受到多家外資青睞，相繼調高目標價，日系外資最新報告更是一口氣把目標價由440元調高到700元，重申買進評等，為目前外資圈喊出的最高目標價；聯發科今(19)日開高走高，一度拉升至559元，創下2010年4月以來的新高價。

日系外資調高聯發科5G SoC在2020年、2021年出貨量，分別由4,000萬、8,000萬套調高到5,000萬以及1.4億套；至於美國封殺華為的衝擊上，日系外資認為對聯發科來說風險仍然可控，預估明年將可拿到華為5G SOC的60-70%訂單，同時調高每股盈餘預估，幅度分別為11%、26%，每股盈餘19.8元，27.8元。

聯發科今日以520元開出，上漲7元，一度拉升至559元，上漲46元，漲幅8.96%，盤中漲幅8.38%。