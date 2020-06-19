強化遠距教學 訊連U會議和U簡報推出6.0版更新

多媒體創作軟體及AI人工智慧廠訊連（5203）今（19）日宣布推出「U會議」及「U簡報」6.0版更新，訓連表示，此版更新中U會議大幅強化針對遠距教學設計多項功能，如分組討論及會議主持人，U簡報則是新增Windows或Mac版本匯入PowerPoint或PDF簡報檔案的功能，讓企業用戶和教育用戶皆可輕鬆發起簡報直播及遠距教學課程。

「訊連自2020年2月啟動『U校園防疫專案』後，全台已獲超過100所大專院校採用，廣泛應用在校園遠距教學與行政會議等場景。」訊連執行長黃肇雄表示，訊連持續收集用戶反饋，進行產品優化。本次U會議及U簡報大幅更新多種互動工具，教育單位和公民營機構可更彈性地應用在遠距教學、視訊會議及線上行銷活動中。

防疫期間，教育機構採用遠距教學機會大幅增加，U會議6.0版著重於提升遠距教學之易用性，包括會議主持人和分組討論功能。用戶可於預約會議時指定會議主持人，在會議進行中開啟分組討論功能，與會者可加入討論室進行分組討論。以教育場景舉例，教師可在視訊授課中，將學生分成多個小組進行線上討論，並可至各分組討論室中進行指導。會議主持人也擁有進階管理權，如要求指定的與會者離開會議，進一步保障視訊會議安全。

為了提供高教機構Mac用戶更好的服務，U簡報6.0版本進一步提升Mac OS版本功能，講師可匯入PowerPoint及PDF檔案格式之簡報進行線上教學；Windows版則是新增了PDF檔案的支援，可大幅提升使用U簡報進行直播及遠距教學的方便性。