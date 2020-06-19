野村看聯發科 目標價喊上700元

繼台股千金股相繼被喊高價，野村證券最新對聯發科（2454）出具分析，預期華為新禁令，帶動聯發科出超出預期，今明年5G晶片出貨上看5,000萬顆及1.4億顆，目標價一舉升上700元，成為首家喊聯發科挑戰「七」字頭的外資！

野村看好聯發科打破「周期魔咒」，今年已把聯發科納入高度推薦買入的科技股之一。在美國5月頒布華為新禁令，野村注意到市場更踴躍拉抬聯發科目標價，「必買」堪稱眾外資對聯發科的新共識。

不過野村也發現，多數機構上修財測，卻無法完全展現聯發科的爆發力。僅僅在新禁令的潛在效益，野村推估聯發科今、明年5G晶片出貨可達5,000萬顆、1.4億顆，換算每股純益（EPS）挑戰22元、35元，大幅超越市場平均預期的19.8元及27.8元。

野村進一步表示，對聯發科的調升雖然比較晚，但更周全的考量才能充分評估潛力。過去一個月，野村關注聯發科的三個挑戰，包括一、美方可能防堵聯發科供貨華為，二、高通向美國政府取得5G晶片供貨核可，三、台積電取得對華為出貨的核准令。

野村指出，市場對第一項挑戰的解讀，普遍認為是漏洞，然而細究限制內容，美國主要防堵對華為出貨客製化晶片，非標準型晶片，這在美國6月放寬禁令也有一致的說法，也就是美方願意在控制的條件下，允許美企和華為合作，進而減少使用海思晶片，如此美國才能全面掌控。

在此情況，野村認為，聯發科不太可能被美國全面封鎖，未來高通也能取得供貨批准，不過台積電要針對供貨海思取得批准，可能就難得多。推估未來華為將有高達六至七成的5G晶片都由聯發科供應。

由於更樂觀的預期，野村對聯發科今、明年EPS調整為22.04元、34.98元，較先前的19元、24元，拉高達16%、45%，目標價衝上700元。