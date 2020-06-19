SEMI：5月半導體設備出貨雙增 分析師看好未來趨勢

SEMI（國際半導體產業協會）公布最新Billing Report（出貨報告），今年5月北美半導體設備製造商出貨金額為23.5億美元，較今年4月最終數據的22.8億美元相比上升2.9%，相較於去年同期20.7億美元則上升了13.1%。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，儘管新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，以及短時間內市場總體經濟狀況仍不明朗，5月的北美設備製造商銷售額的表現持續反映出半導體產業的長期應變韌性。

國內市場分析師則是認為，設備商出貨反應下游廠商對後市的看法，以5月來說，北美半導體設備製造商出貨金額較上月及去年同期都成長，反應出近期市場上，逐漸忽略對新冠肺炎的短期影響，在生產布局上，逐漸以中長期為著眼點進行布局，5月的設備製造商出貨成長，反應也可能廠商看好未來中期以上的產業趨勢。