遠傳股東會通過配發3.25元現金 宣示5G商轉就位

遠傳電信（4904）今日股東常會，董事長徐旭東率領總經理井琪與經營團隊出席，股東會通過每股配發3.25元現金股利，徐旭東更宣布，迎接5G，遠傳準備好了，網路、應用服務全部就位。

遠傳去年合併總營收達838.66億元，每股稅後純益2.68元。遠傳表示，維持穩健優渥股利發放率，今年發放每股現金股利新台幣3.25元，股利發放率達121%，連續九年股利配發率超過100%，為業界之冠。

徐旭東表示，為股東創造高投資報酬，落實完善的公司治理，是企業永續發展的不二法門。迎接5G新時代，遠傳建設用心、服務貼心、讓用戶體驗最順心，我們只做最好的5G，透過豐富的頻譜資源和超前的網路技術，將提供消費者與企業夥伴頭等的全網體驗與創新應用服務。5G預計年底覆蓋率達全台一半人口，讓每位用戶都能享受最好的5G+4G全網體驗，這是遠傳的承諾。

遠傳強調，遠傳在網速、ARPU（平均帳單金額）、門號數、企客營收和企業專網等五大重要指標，均為業界數一數二，奠定發展5G的卓越基礎。

遠傳指出，網速部分根據第三方的行動網路測速報告，名列網速雙雄，月租型用戶ARPU居同業之冠，門號數：個人用戶與物聯網門號數加總位居同業第二；去年企客營收占比達20%，營收為業界榜眼；企業專網部分率先提出4大專網解決方案，完成9大企業專網試行（POC）、簽下業界第一個指標性客戶5G專網，潛在客戶超過40個，未來ICT營收成長動能強勁。

遠傳表示，在關鍵3.5GHz頻段取得80mhz頻寬與絕佳位置，平均用戶頻寬為主要競業之最；搭配涵蓋全島的UMTS、LTE縝密網路橫跨700、1800、2100、2600MHz低中高頻段，並以愛立信獨家設備進行全島建設，一方面減少多廠商網路互容（Multi-vendor inter-operability)的複雜性，並使用愛立信獲獎的「動態4G/5G跨頻共享」(Dynamic Spectrum Sharing) 4G+5G全網優化技術，可望打造最優質、高效率的「全網」頭等體驗。

井琪表示，5G一路超前部署，創下多個第一紀錄，包括5G實驗室、4G LTE與5G NR雙連接測試、提出四種企業專網模式、5G開放試驗場域、聯發科5G晶片測試環境、跨年5G戶外場域，為2020年商轉揭開序幕。

在消費端應用上，遠傳與5G領導業者韓國電信（KT）簽訂合作備忘錄，展開5G、數位內容、漫遊等合作；遠傳friDay影音也攜手The Wall投入娛樂自製內容；遠傳更攜手中嘉bb寬頻、TBC台灣寬頻，推出包辦行動上網、光纖上網、數位有線電視服務的「一費三享」資費，以期透過5G豐富消費者的生活。

遠傳表示，企業客戶佈局方面，遠傳9大企業專網POC客戶領域遍及科技業、製造業、零售業、醫療、新創公司、政府合作案等領域，近期與台達電子、台灣微軟宣布攜手打造全台第一個5G智慧工廠。遠傳2019年全年度新經濟營收年成長率高達21%，2020年第一季年成長率更高達44%，新經濟營收占比更從2018年的10%上升至13%，預估2020年將提升至15%，新經濟營收上看130億元。

此外，遠傳表示，2019年雲端服務營收大幅成長459%，物聯網業務營收年成長率也達343%，系統整合專案收入年成長率為33%，強健的營運實力創下優異的經營成效與財務表現。

遠傳落實企業社會責任，將5G「大人物(大數據、人工智慧、物聯網)」技術結合台灣診療優勢，與高雄醫學大學附設中和紀念醫院、花蓮慈濟醫院、亞東紀念醫院、台東馬偕紀念醫院共組【遠距診療國家隊】，啟動國內第一個5G遠距診療前瞻計畫，實現醫療遠距行動化，以網路取代馬路，突破城鄉隔閡，實現「偏鄉診療零距離」。

展望未來，遠傳將持續以實際行動關注環境、社會、經濟等議題，加速遠傳創新和轉型，以5G大人物核心能力，實現「生活有遠傳、溝通無距離、人生更豐富」的願景。