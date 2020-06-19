快訊

中橫便道22.5K坍方全線中斷今搶通 中午12時起恢復通行

野村樂觀看聯發科打破「周期魔咒」 目標價喊上700元

遠傳股東會通過配發3.25元現金 宣示5G商轉就位

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳電信（4904）今日股東常會，董事長徐旭東率領總經理井琪與經營團隊出席，股東會通過每股配發3.25元現金股利，徐旭東更宣布，迎接5G，遠傳準備好了，網路、應用服務全部就位。

遠傳去年合併總營收達838.66億元，每股稅後純益2.68元。遠傳表示，維持穩健優渥股利發放率，今年發放每股現金股利新台幣3.25元，股利發放率達121%，連續九年股利配發率超過100%，為業界之冠。

徐旭東表示，為股東創造高投資報酬，落實完善的公司治理，是企業永續發展的不二法門。迎接5G新時代，遠傳建設用心、服務貼心、讓用戶體驗最順心，我們只做最好的5G，透過豐富的頻譜資源和超前的網路技術，將提供消費者與企業夥伴頭等的全網體驗與創新應用服務。5G預計年底覆蓋率達全台一半人口，讓每位用戶都能享受最好的5G+4G全網體驗，這是遠傳的承諾。

遠傳強調，遠傳在網速、ARPU（平均帳單金額）、門號數、企客營收和企業專網等五大重要指標，均為業界數一數二，奠定發展5G的卓越基礎。

遠傳指出，網速部分根據第三方的行動網路測速報告，名列網速雙雄，月租型用戶ARPU居同業之冠，門號數：個人用戶與物聯網門號數加總位居同業第二；去年企客營收占比達20%，營收為業界榜眼；企業專網部分率先提出4大專網解決方案，完成9大企業專網試行（POC）、簽下業界第一個指標性客戶5G專網，潛在客戶超過40個，未來ICT營收成長動能強勁。

遠傳表示，在關鍵3.5GHz頻段取得80mhz頻寬與絕佳位置，平均用戶頻寬為主要競業之最；搭配涵蓋全島的UMTS、LTE縝密網路橫跨700、1800、2100、2600MHz低中高頻段，並以愛立信獨家設備進行全島建設，一方面減少多廠商網路互容（Multi-vendor inter-operability)的複雜性，並使用愛立信獲獎的「動態4G/5G跨頻共享」(Dynamic Spectrum Sharing) 4G+5G全網優化技術，可望打造最優質、高效率的「全網」頭等體驗。

井琪表示，5G一路超前部署，創下多個第一紀錄，包括5G實驗室、4G LTE與5G NR雙連接測試、提出四種企業專網模式、5G開放試驗場域、聯發科5G晶片測試環境、跨年5G戶外場域，為2020年商轉揭開序幕。

在消費端應用上，遠傳與5G領導業者韓國電信（KT）簽訂合作備忘錄，展開5G、數位內容、漫遊等合作；遠傳friDay影音也攜手The Wall投入娛樂自製內容；遠傳更攜手中嘉bb寬頻、TBC台灣寬頻，推出包辦行動上網、光纖上網、數位有線電視服務的「一費三享」資費，以期透過5G豐富消費者的生活。

遠傳表示，企業客戶佈局方面，遠傳9大企業專網POC客戶領域遍及科技業、製造業、零售業、醫療、新創公司、政府合作案等領域，近期與台達電子、台灣微軟宣布攜手打造全台第一個5G智慧工廠。遠傳2019年全年度新經濟營收年成長率高達21%，2020年第一季年成長率更高達44%，新經濟營收占比更從2018年的10%上升至13%，預估2020年將提升至15%，新經濟營收上看130億元。

此外，遠傳表示，2019年雲端服務營收大幅成長459%，物聯網業務營收年成長率也達343%，系統整合專案收入年成長率為33%，強健的營運實力創下優異的經營成效與財務表現。

遠傳落實企業社會責任，將5G「大人物(大數據、人工智慧、物聯網)」技術結合台灣診療優勢，與高雄醫學大學附設中和紀念醫院、花蓮慈濟醫院、亞東紀念醫院、台東馬偕紀念醫院共組【遠距診療國家隊】，啟動國內第一個5G遠距診療前瞻計畫，實現醫療遠距行動化，以網路取代馬路，突破城鄉隔閡，實現「偏鄉診療零距離」。

展望未來，遠傳將持續以實際行動關注環境、社會、經濟等議題，加速遠傳創新和轉型，以5G大人物核心能力，實現「生活有遠傳、溝通無距離、人生更豐富」的願景。

5G 遠傳電信 4G

延伸閱讀

5G雙雄戰 徐旭東：五雄都是雄 只是有大有小

東聯董座徐旭東 喊加速轉型

徐旭東難得保守：面對疫情要認清新常態，東聯轉型特化

新冠肺炎後 徐旭東：世界進入新常態 數位化行動化加重

相關新聞

老公驟逝接棒…編舞家變身防水材女王 5年如何逆轉接班危機？

面對疫情，當同業都受衝擊，有一家企業，今年前5個月營收，卻較去年同期逆勢成長6％。它，是成立31年的恆崇企業，旗下金絲猴水性防水材，是國內市占第一的品牌。

5G雙雄戰 徐旭東：五雄都是雄 只是有大有小

電信業者的5G「雙雄」之爭，是5G開台前電信業界最有趣的論戰，近期進入股東會旺季，5G雙雄論戰也升級，從總經理升級至董事...

賣掉整間公司都不夠賠！約喝星巴克竟變罪證？台灣最慘痛反托拉斯案

就在廣明遭惠普（HP）控告反托拉斯，美國法院判賠約合新台幣130億元的官司二審仍敗訴後，6月17日，廣明股東會改選董監，廣達董事長林百里不再兼任他當了18年的廣明董座，並與集團副董事長梁次震一起退出廣明董事會。

蔡英文聽總統盃黑客松24組提案 對長照分配最感興趣

蔡英文總統今早與政委唐鳳等人到林口新創園，出席第三屆「總統盃黑客松」第一次工作坊，了解24組入選團隊提案，今年以永續發展...

野村看聯發科 目標價喊上700元

繼台股千金股相繼被喊高價，野村證券最新對聯發科（2454）出具分析，預期華為新禁令，帶動聯發科出超出預期，今明年5G晶片...

影／童子賢笑容滿面 和碩業績創歷史新高

和碩董事長童子賢、副董程建中與和碩總經理暨執行長廖賜政出席和碩股東會，五月業績創歷史新高，好業績寫在臉上，童子賢先在台上...

宏達電股東問VR係蝦米？王雪紅全程台語解釋

宏達電今天召開股東會，因疫情影響，出席股東較往年少，僅54分鐘就落幕，有小股東問「VR到底係蝦米？」王雪紅全程用台語解釋...

美商拉貨變化 牽動毛利率

儒鴻董事長洪鎮海看好下半年營運「逐季成長」，但有別於過去儒鴻業績成長驅動主要來自Nike、Lululemon等國際運動品...

旺宏擴大在台投資85億元

經濟部昨（18）日召開投資審查，核准旺宏電子85億元擴大在台投資，以及根留企業的佳凌科技等二件投資案，合計投資超過93億...

廣明發布重大訊息 與惠普和解

廣明光電昨（18）日晚間赴櫃買中心發布重大訊息，宣布與惠普公司和解。廣明財務長李志仁表示，廣明與惠普公司已經於6月18日...

友達將成晶電、隆達新公司大股東 有利搶單

友達旗下隆達與晶電「親上加親」共組控股公司，拉近友達與蘋果關係，為友達奪下蘋果IT乃至於手機新世代顯示器訂單吞定心丸，更...

蔡明忠怨嘆被「兩雄」欺負

5G開台在即，台灣大董事長蔡明忠昨（18）日吐露心聲，他因股東權益跟消費者權益之間取得平衡的大難題、最近睡不著，還稱兩雄...

熱門新聞

咬牙硬撐！昇恆昌借錢發薪水 7月關台中、高雄一半店

廣明與惠普簽訂保密和解協定 雙方將撤回所有訴訟

寶成第二代出手 23億買下金錢豹集團土地

內神通外鬼兩年多詐3億 兆豐銀去除人為鑑價防弊

彰銀股東會今天登場 兩方人馬對立肅殺

省子彈？央行利率按兵不動 重貼現率維持1.125%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。