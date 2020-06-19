5G市占率提升 聯發科股價創近5年新高

IC設計龍頭聯發科（2454）受惠於5G市占率不斷提升，中階智慧型手機採用天璣8系列比重拉高，法人預期第三季毛利率有機會再向上攀升，近期外資與投信聯手回補持股，推升股價創下近5年來新高，盤中一度來到540元，漲幅5.26%。

法人指出，聯發科推出兩款天璣800及820系列，挾高性價比優勢，獲得小米、OPPO、VIVO等大客戶採用，下半年起中國手機客戶將全面採用聯發科5G方案，第二季末5G單晶片進入收割期，由於第三季將推出主流機種方案，預期今年出貨量將逐季成長。

另外，在4G部分，競爭對手逐漸淡出、朝向5G發展，聯發科4G LTE在新興市場的市占率持續爬升，包括：P70、P90單晶片憑藉高性價比優勢，持續在新興市場搶佔份額，侵蝕原本競爭對手地盤。