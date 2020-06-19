5G市占率提升 聯發科股價創近5年新高
IC設計龍頭聯發科（2454）受惠於5G市占率不斷提升，中階智慧型手機採用天璣8系列比重拉高，法人預期第三季毛利率有機會再向上攀升，近期外資與投信聯手回補持股，推升股價創下近5年來新高，盤中一度來到540元，漲幅5.26%。
法人指出，聯發科推出兩款天璣800及820系列，挾高性價比優勢，獲得小米、OPPO、VIVO等大客戶採用，下半年起中國手機客戶將全面採用聯發科5G方案，第二季末5G單晶片進入收割期，由於第三季將推出主流機種方案，預期今年出貨量將逐季成長。
另外，在4G部分，競爭對手逐漸淡出、朝向5G發展，聯發科4G LTE在新興市場的市占率持續爬升，包括：P70、P90單晶片憑藉高性價比優勢，持續在新興市場搶佔份額，侵蝕原本競爭對手地盤。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言