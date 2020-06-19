與頎邦訴訟中 易華電重申絕無侵犯任何人權益

頎邦控告易華電（6552）侵害營業秘密訴訟等案仍在司法審理中，易華電針對日前媒體報導頎邦董事長吳非艱的談話提出說明表示，不評論相關司法訴訟的細節，但強調，絕無侵犯任何人之權益，也深信員工無任何非法情事。

易華電針對吳非艱日前在股東會後提及與易華電之間的營業秘密訴訟提出說明，表示針對吳非艱提及捍衛專利的決心，易華電十分肯定，也尊重吳董事長的立場，但任何之指控必須基於事實，而非臆測，才能成立。

易華電指出，易華電的技術團隊中部分人員曾任職原欣寶公司，對COF產業的設備、製程或材料都已累積多年的專業知識及經驗，在加入易華電後，技術團隊將實務經驗與專業知識運用於重啟原台灣住礦電子建置的生產線，並按製程特性和機具設計進行相對應的調整。

易華電子的機台、技術和製程條件都與頎邦不同，為了達到產品量產符合客戶要求的水準，技術團隊經過不斷的測試後才得以順利量產，符合COF產業的特性。

易華電說明，頎邦對易華電向法院聲請定暫時狀態處分事件，該等請求已在108年遭智慧財產法院駁回，並已確定在案，顯示智慧財產法院認定易華電子及技術人員並無任何侵害營業秘密之行為。

此外，頎邦對易華電提起的專利訴訟案，智慧財產法院也判決認定易華電並未侵犯頎邦專利，頎邦的指控都已澄清。

易華電指出，由於頎邦控告易華電侵害營業秘密訴訟等案仍在司法審理中，易華電不宜評論相關細節。但易華電強調，絕無侵犯任何人權益，也深信員工無任何非法情事。