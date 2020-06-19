應廣第二季營收 有機會挑戰歷史新高
IC設計應廣科技（6716）於今（19）日召開股東會，除通過配息之外，該公司表示，5G基地台應用布局加速、連帶相關設備成長，以及伺服器需求強勁，第二季營收有機會挑戰單季歷史新高。
應廣股東會中通過發放普通股現金股利，每股配息2.72元。2020年度第一季營收為1.27億元，年增加42.00%，毛利率方面，今年度第一季為39%，較去年同期36%增加，稅後純益為1,300萬元，年增加88.58%，每股稅後純益為0.66元，較去年同期0.36元成長83%。
由於新型冠狀病毒疫情爆發，並持續延燒，全球各地相關泛健康用品市場需求遽增，在方便攜式血氧測量器、紫外線消毒器與酒精噴霧機等等應用的接單，以及全球宅經濟增溫，遠距交流如線上會議、教學、購物激增，使得伺服器、PC、NB、網通市場量增，帶動BLDC產品需求趨升，AD型MCU出貨量相較去年Q1同期增長了113.9%，整體而言，公司產品應用多元化，相對營收較為穩定。
今年5月營收為6,251萬元，較去年同月成長64.45%，累計今年前五個月營收成長較去年同期成長46.04%，並創下單月歷史新高。
展望第二季，市場經濟仍在新型冠狀病毒疫情影響之下，短期終端消費審慎，但上述產品相對穩定，首季雖因疫情的發生使得出貨有些遲緩，隨著疫情趨緩也漸漸帶動出貨，且因5G基地台應用布局加速、連帶相關設備成長，以及伺服器需求強勁等等，使得BLDC產品在第二季的表現成長樂觀，就整體而言，公司產品應用多元化，也擴及印度、東南亞市場，第二季營收有機會挑戰單季歷史新高。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言