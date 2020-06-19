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應廣第二季營收 有機會挑戰歷史新高

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

IC設計應廣科技（6716）於今（19）日召開股東會，除通過配息之外，該公司表示，5G基地台應用布局加速、連帶相關設備成長，以及伺服器需求強勁，第二季營收有機會挑戰單季歷史新高。

應廣股東會中通過發放普通股現金股利，每股配息2.72元。2020年度第一季營收為1.27億元，年增加42.00%，毛利率方面，今年度第一季為39%，較去年同期36%增加，稅後純益為1,300萬元，年增加88.58%，每股稅後純益為0.66元，較去年同期0.36元成長83%。

由於新型冠狀病毒疫情爆發，並持續延燒，全球各地相關泛健康用品市場需求遽增，在方便攜式血氧測量器、紫外線消毒器與酒精噴霧機等等應用的接單，以及全球宅經濟增溫，遠距交流如線上會議、教學、購物激增，使得伺服器、PC、NB、網通市場量增，帶動BLDC產品需求趨升，AD型MCU出貨量相較去年Q1同期增長了113.9%，整體而言，公司產品應用多元化，相對營收較為穩定。

今年5月營收為6,251萬元，較去年同月成長64.45%，累計今年前五個月營收成長較去年同期成長46.04%，並創下單月歷史新高。

展望第二季，市場經濟仍在新型冠狀病毒疫情影響之下，短期終端消費審慎，但上述產品相對穩定，首季雖因疫情的發生使得出貨有些遲緩，隨著疫情趨緩也漸漸帶動出貨，且因5G基地台應用布局加速、連帶相關設備成長，以及伺服器需求強勁等等，使得BLDC產品在第二季的表現成長樂觀，就整體而言，公司產品應用多元化，也擴及印度、東南亞市場，第二季營收有機會挑戰單季歷史新高。

營收 疫情

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