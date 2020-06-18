「新創技術展示暨產官學研、投資人媒合交流會」登場

由經濟部中小企業處與台中市經濟發展局聯合指導的首場「新創技術展示暨產、官、學、研、投資人媒合交流會」，今(18)日在中科園區智慧機器人自造基地登場。

這場活動吸引上百家廠商，前來參與媒合「跨境電商X智慧工廠X品牌進化X新創技術」新趨勢資源，希望從創意中找到好生意。

方領投新創企業天使輪1,000萬元的主辦單位Ti台灣孵化器，由執行長林謙整合多家產、官、學、研、投資人與各業界資源，分享近20家各有專業擅長的優秀新創廠商的創新技術與產品發表，同時也邀請重量級業界專家分享今牛市場新趨勢。

這些廠商包括立允智造、雅匠科技、漫漫物流、Astral Web、速咖科技、恩瑪斯科技、輔人科技、點點滴滴科技、特奇新科機、綸堡國際教育等。

首先由協助許多上市公司建立跨境電商系統及商城的專家Astral Web歐斯瑞CEO鍾寧，以「全球佈局下跨境電商趨勢與經營」介紹執行個案，如何在單一後台整合並控管跨國電子商務的多品牌、多語言、多平台、多系統，達到跨域經營的最佳效能。

數位製造產業專家達奈美克總經理江宏偉，則以「智慧工廠自動化新趨勢與應用」專題及個案，探討工業4.0時代智慧製造最新應用實務與趨勢。

壓軸再由專長於輔導企業創新轉型的活意行銷企管總經理高培偉，傳授如何運用Smart Brand的「物競客擇之OBM品牌進化論」，串連研發(創新技術)、製造(智慧製造)、行銷(跨境電商)與品牌(品牌進化)，成為台灣產業鏈新微笑曲線。

高培偉希望協助企業從「品牌經營」的進化新思維，來打造能獲利的好品牌，也同時讓大家一窺即將上市的新書「品牌4.0-品牌進化實務」的核心摘要。

另外，針對不同時期團隊需求，由逢甲大學專案管理與系統思考研究中心主任楊朝仲，帶領30位學員於「新創思維實作坊」中，以系統思考結合專案管理方法，解析創業過程未發現的迷思，引

領新創能量大爆發邁向智能大未來。

在這場跨產業大會師中，中科管理局投資組長蔡珍珍表示，中科智慧機器人自造基地將持續協助新創企業，在智慧機械、智慧技術、工業4.0等AI方面的發展。

台中市經發局則由副局長李逸安帶領，於現場提供企業經營的眾多資訊、台中市在地資源與服務，期望透過此次產、官、學、研、投資人媒合交流會的資源整合，讓全球都能看見台灣隊的產業競爭力。