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OTT TV襲台 蔡明忠：改變有線電視遊戲規則的時代到了

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

有線電視市場近年面對國內、外OTT TV競爭，近期從政府到產業界都喊出有線電視產業需要改革聲浪，台灣大董事長暨凱擘大股東蔡明忠表示，面臨OTT TV挑戰，業界需有共識，已經到了需要改變遊戲規則的時代，以收視率來分潤更是必然要走的方向。

過去有線電視萬年頻道表不變，影響國內為頻道上下架以及淘汰機制，導致新頻道上不去，不求進步的頻道也不會被淘汰。

而蔡明忠橫跨電信及有線電視產業，多年來持續推動有線電視改革，但卻處處受阻，蔡明忠表示，有線電視產業多年來萬年頻道表問題壓制整個內容產業發展，主管機關也都看到問題所在，業者更要有共識，現在已經到了一個需要改變遊戲規則的時代。

過去有線電視頻道分潤每個月240元分給各個頻道，但萬年頻道表跟分潤機制僵化，讓頻道分潤議題多年來都是業界討論焦點。蔡明忠認為，以收視率進行頻道分潤是必然要走的方向，更應該建立一個透明跟公平的機制，這也是凱擘跟台灣大旗下台媒一直呼籲也持續推動的。

蔡明忠也直指，要改變市場秩序很難期待小業者來進行，但政府又很怕支持大業者會圖利大業者，但重點要看消費者權益及產業內容的未來，如果頻道業者沒有機會可以從正常市場秩序拿到合理收益，誰要去投資內容。

過去市場一直擔憂凱擘及台灣大集團會造成市場壟斷，蔡明忠說，因為怕我們壟斷，所以開放新業者加入甚至跨區，更想問問偉大的公平會，新業者加入對於產業的有什麼改進效果，事實上變得更混亂，造成市場亂鬥，當看電視都不用錢，長期對內容產業有何幫助？希望NCC跟公平會諸公好好想想，如何制定一個對於國家跟消費者都好的產業政策。

近年新業者加入帶起有線電視殺價戰，一年收視費1,800元，甚至低於一個月240元頻道授權費，也影響頻道業者版權收入市場機制。

台灣大哥大股東會通過公司章程修正條文，新增營業項目，增列電影片製作業、電影片發行業、電影節目發行業、自來水管承裝商及儀器儀表安裝工程業。

蔡明忠表示，台灣大近年跨入劇集及電影製作，同時搶進物聯網業務，新增營運項目可強化數位匯流，內容投資、報獎及申請補助，同時也要參與政府物聯網標案。

蔡明忠不忘在股東會上宣傳自家出品的影集，蔡明忠表示，與Netflix一起製作，台灣大掛名出品的Netflix影集《誰是被害者》，及myVideo參與投資、賺人熱淚的影集《做工的人》，都凸顯台灣大強化發展影視音的決心。蔡明忠更在會後宣示，將全力打造myVideo成為台灣第一的本土OTT品牌。

有線電視 蔡明忠 台灣大哥大 OTT

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