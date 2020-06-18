市調：iPhone拿下全球首季高階機種過半市占

根據市調機構Counterpoint統計首季400美元以上（約新台幣約1.18萬元）高階機市占，蘋果拿下全球57%的市占，其次是三星的19%，華為以12%排名第三，OPPO和小米則分列第四和第五名，市占率分別為3%和2%。

根據統計，首季蘋果在全球7大市場的高階機市占，除中國以外都是第一，只有在中國高階手機龍頭寶座被華為拿下。而華為首季高階市場銷售量的90%以上都在中國，另外華為在拉丁美洲、歐洲、中東及非洲市場也進入了前4大。

就首季全球前5大暢銷的高階機種，蘋果拿下前4款機型，其中iPhone 11比重最高，達到30%。其次是iPhone 11 Pro Max的9%、iPhone 11 Pro 的7%和iPhone XR的6%。華為Mate 30 Pro 5G則以3%排名第五，為5G手機首度進榜。

分析師預測，蘋果今年將推出的5G手機，對高階手機市場的成長相當關鍵，但在新冠肺炎疫情持續影響下，高階手機市場充滿不確定性。