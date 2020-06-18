全台首間街邊旗艦店 華碩台北八德旗艦店開幕

華碩（2357）今（18）日公布，全台首間街邊旗艦店ASUS台北八德旗艦店在光華八德商圈盛大開幕，針對華碩旗下不同系列產品設立體驗專區，包含：ZenBook、ASUS VivoBook、ProArt、AiO、ROG、桌上型電腦及商用電腦，消費者可於ASUS台北八德旗艦店一次體驗華碩全系列筆電與桌機產品。

華碩聯合科技業務處副總經理廖逸翔表示，因應畢業、開學季筆電需求大增，加上政府的振興三倍券、配合通路的檔期活動及旗艦店開幕，華碩預估今年暑假整體業績可望成長三成。

華碩指出，ASUS台北八德旗艦店擁有卓越的地理位置，從忠孝新生捷運站步行僅須3分鐘時間。店內裝潢與陳設，與榮獲多項國際大獎的台灣知名室內設計團隊合作，以淺灰做為主調的設計概念，搭配木紋及大理石等溫潤質感，為科技帶入時尚生活元素。加上最齊全的筆電、桌機全系列機種展示，在試營運期間即吸引眾多消費者進門市體驗。此外，華碩未來也將不定期於ASUS台北八德旗艦店舉辦ASUS VIP會員新品鑑賞會等活動。

華碩表示，在ASUS台北八德旗艦店加入後，華碩全台體驗店共計有24家門市，消費者可透過網路挑選喜愛的產品型號，於華碩全台體驗店實機體驗。此外，這24家華碩體驗店將同步導入智慧零售系統（O2O），消費者可透過華碩線上商城或體驗店門市下單、付款及取貨，還能透過體驗店提供的全產品線服務，先下單、付款，再依照自己時間至門市取貨，或由專人送貨到府，不受時間及空間限制，隨時隨地體驗購物零時差。