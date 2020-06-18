親上加親！友達旗下隆華結盟晶電 加速與蘋果對接腳步

晶電、友達原本就是蘋果欽點的新世代顯示器技術合作夥伴，友達旗下隆達與晶電將新設控股公司，未來「親上加親」，由新公司領路，拉近友達與蘋果關係，為友達奪IT乃至於手機新世代顯示器訂單吞定心丸，也拉開與群創競爭的差距，預料將成為此次隆達與晶電新設控股公司的幕後大贏家。

晶電已打進蘋果平板與筆電的Mini LED供應鏈，敲開蘋果訂單大門，也成為未來晶電與隆達新設控股公司未來持續搶蘋果單的後盾。友達集團原持有隆達26.74%股權，未來也將成為新公司重要股東，加上友達也將成為新公司董事會成員，凸顯友達在新公司也將扮演關鍵角色，具備爭取蘋果訂單話語權。

Mini LED、Micro LED具有比LCD、OLED更省電、薄型化等優勢，受業界高度期待。蘋果對台灣下世代顯示器技術充滿期望，已在竹科龍潭園區新建龍三廠，傳出是為能在顯示器技術上，加強與台廠密切合作，主要夥伴就是晶電和友達。

業界分析，以友達集團能量，串連晶電、隆達的新控股公司，並攜手最具技術指標的合作夥伴錼創Micro LED資源，將形成全球新世代顯示器技術不可忽視的新勢力，未來與蘋果合作將更順利。

友達積極衝刺新世代顯示器技術，除了自行研發之外，先前也與Micro LED技術指標廠錼創合作，今年4月雙方攜手推出Micro LED 全彩顯示器，並乘勝追擊打造9.4 吋高解析度柔性 Micro LED 顯示器，以 228 PPI 超高畫素密度領先全球，鎖定高附加價值的車載顯示器市場。

友達強調，與錼創合作的高解析度柔性 Micro LED 顯示器，具備柔性高可撓曲的特點，同步適用於穿戴、消費等多元應用，為Micro LED顯示技術開創更多應用的可能性。

友達技術長廖唯倫以「夢幻級產品」來形容Micro LED未來的商機潛力驚人！他指出，MicroLED 是產業發展方向，包含索尼、三星都在近年推出產品，主要鎖定高階產品，接下來產業仍需克服生產良率、商品化、生態圈、成本及設備問題。

友達已量產的是MiniLED的高階IT、NB及PC等應用，去年客戶已量產導入友達Mini LED的17.3吋4K Mini LED電競筆電，客戶的回響大；客戶將陸續推出27吋、32吋4K專業用及電競規格的Mini LED筆電，滿足高階內容創作者、及高階電競應用需求。明年可望跨入中階產品應用市場，目前尚在與客戶對接階段。至於，MiniLED在車用及AR／VR的應用，預料會較晚些。