投資台灣持續噴發！旺宏砸85億聚焦3D NAND快閃記憶體

經濟部今（18）日表示，繼上午通過河馬閥門、金頂國際、勤敏模具、麗群化工、盛鴻光電及御正食品6家中小企業投資案，投資台灣事務所下午再添台商方案旺宏電子、根留企業佳凌科技2家企業擴大投資超過93億元。

經濟部表示，「投資台灣三大方案」總計已吸引537家企業投資約1兆387億元，預估創造86,620個本國就業機會，包括192家台商回台投資約7,763億元，帶來6萬4,021個就業機會；75家根留企業投資約1,511億元，1萬1,751個就業機會；270家中小企業投資約1,114億元，帶來10,848個本國就業機會，後續尚有43家企業排隊待審。

其中，旺宏電子是ROM（唯讀記憶體）全球龍頭大廠，為分散中國營運風險，將投資85億元擴大在台投資，聚焦優化晶圓廠效能，並招募90名本國人才。除了升級新竹科學園區12吋晶圓廠設備，也將大數據與AI 分析導入生產製造提昇良率，持續投入3D NAND研發，朝192層堆疊技術推進。

且成軍已30 年的旺宏在非揮發性記憶體市場居國際領導地位，累積全球8,018件專利數目，在半導體領域數一數二。儘管過去一年受美中貿易戰及景氣循環等因素影響，導致需求趨緩、記憶體價格大幅下跌；但是成功佈局高容量及高品質市場，在車用、5G、穿戴裝置及醫療等新興高階應用領域多所斬獲，已減輕跌價帶來的衝擊。

不只NOR Flash獲得8成5G基地台廠商採用，囊括華為、日、韓大廠；去年推出全新ArmorFlash，在記憶體晶片中加入關鍵的安全元件，滿足國際車廠自駕車對資訊安全防護迫切需求廣獲採用。此次斥資85億元投入記憶體前瞻技術製程設備，以深化根基及國際競爭力。由於宅經濟帶動任天堂Switch一機難求，伺服器、筆電/平板、網通及醫療設備銷售也優於預期，加上5G與智慧型手機需求熱度不減，可望為營運成長添新動能，在競爭激烈的記憶體市場中脫穎而出。

另一廠商佳凌科技，早期以承攬日系數位相機品牌大廠代工業務風光一時，但在全球數位相機整體需求逐年萎縮下，近年大幅度推動產品轉型，積極深耕車載、安控、投影機各類光學鏡頭多元應用，順利打入歐、美、日系及中國大陸等全球各大車廠與鏡頭模組廠供應鏈。但，由於全球疫情延燒加上東京奧運停辦重挫日系品牌主力客戶，恐面臨全面停單， ADAS、LiDAR 自動駕駛、5G通訊、遠端視訊等鏡頭/模組反而後勢看好，尤其車載與視訊鏡頭在疫情後更接獲大量轉單。

為加速關鍵技術製程優化與升級，佳凌將投資逾8億元在台中加工出口區廠房建置自動化產線、導入高階光學製程所需儀器設備，透過擴大投資挹注，精進自動化與高精密金屬加工技術，全力拓展車載前裝市場及投影運用。同時提前佈局醫療照護、生技防疫、醫療診斷、遠端應用等後疫情相關新品開發，掌握未來商機，可新增100個本國就業機會。