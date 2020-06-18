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【無罪亡命徒1】刑事補償修法 冤案逃亡不再只獲一句「無罪」

瞄準智慧製造 清大攜臻鼎設立聯合研究中心

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
臻鼎科技董事長沈慶芳（左）18日與清華大學校長賀陳弘代表簽約。圖／清大提供
臻鼎科技董事長沈慶芳（左）18日與清華大學校長賀陳弘代表簽約。圖／清大提供

清華大學臻鼎科技控股（4958）今（18）日宣布，雙方合作成立「臻鼎科技控股股份有限公司—國立清華大學聯合研究中心」（簡稱：「臻鼎科技-清華大學聯合研究中心」）。

臻鼎科技控股在未來五年合計投入至少5,000萬元，與清華大學攜手共同研發合作，聚焦在印刷電路板（PCB）的智慧製造、先進製程以及先進材料領域，同時成立國立清華大學「臻鼎科技講堂」，作為雙向人才培育的平台，包括清華大學「智慧製造跨院高階主管碩士在職學位學程」（AIMS Fellows）授課教室，並作為本中心產學合作成果發表、臻鼎科技控股人才招募與培訓場域，透過全方位的合作以精進智慧製造和先進製程研發，提供企業成長新動能。

該中心以科技部設在清華大學的人工智慧製造系統研究中心為骨幹，整合跨院、跨領域的研發團隊，協助臻鼎科技控股研發有商業潛力且具未來價值的新技術，提昇競爭力；並舉辦臻鼎論文獎、研發成果學術研討會、PCB講座等雙向人才培育與訓練機制。藉此平台擴大雙邊合作範圍與深度，加速產學研發成果，建立長期與彈性的合作關係。

清華大學表示，臻鼎科技控股佈局全球，建立營運中心、製造基地、研發中心及服務據點，產品應用於電腦資訊、消費性電子產品、通信、網路、醫療等領域，更積極卡位5G、車用領域。今年更因應 5G 的軟板新材料及生產基地國際化的需求，積極擴產軟板FPC以及硬板改造升級。希望透過與清華大學的聯合研發能量及培養學用合一的研究人才，創新運用大數據分析、深度學習等人工智慧技術，有效提升運作及製程效能，協助臻鼎科技控股持續為PCB產業領導者，保持國際領先地位。

清大校長賀陳弘表示，臻鼎科技控股與國立清華大學聯合研究中心的設立，是「雙贏模式」的典範，臻鼎科技控股是全球第一大的印刷電路板廠，對於發展科技，造福人類及善盡企業社會責任的使命，更是業界模範。清華大學再度於「2019年中國兩岸四地大學排名」蟬聯臺灣第一；亦於2019年美國專利百大的評比中排名台灣大專校院之冠，至今已連續第6年，二強攜手將可共創多贏與璀璨未來。

臻鼎科技控股董事長沈慶芳表示，臻鼎秉持著以人為本、誠信、責任、卓越的核心價值，打造效率化、合理化、自動化、無人化的現代化製造工程，成功的關鍵就是從掌握趨勢與學習型組織、團結與資源共享的企業文化。與清華大學自強不息，厚德載物之校訓相當符合，期望藉由「臻鼎科技-清華大學聯合研究中心」的設立，整合豐富的產業經驗與清華大學頂尖的學術知識合作，研發創新與高效益技術，推動PCB產業智慧化，以及培育學以致用的研發人才，創造產學雙贏的局面。

臻鼎科技控股在未來五年合計投入至少5,000萬元，與清華大學攜手共同研發合作，聚焦在印刷電路板（PCB）的智慧製造、先進製程以及先進材料領域，同時成立國立清華大學「臻鼎科技講堂」，作為雙向人才培育的平台。圖／清大提供
臻鼎科技控股在未來五年合計投入至少5,000萬元，與清華大學攜手共同研發合作，聚焦在印刷電路板（PCB）的智慧製造、先進製程以及先進材料領域，同時成立國立清華大學「臻鼎科技講堂」，作為雙向人才培育的平台。圖／清大提供
臻鼎科技董事長沈慶芳代表致贈「臻鼎科技講堂模型」給清華大學，圖左起：臻鼎科技人資長楊維貞、董事長沈慶芳、清華校長賀陳弘、副校長戴念華。圖／清大提供
臻鼎科技董事長沈慶芳代表致贈「臻鼎科技講堂模型」給清華大學，圖左起：臻鼎科技人資長楊維貞、董事長沈慶芳、清華校長賀陳弘、副校長戴念華。圖／清大提供

臻鼎 清華大學 PCB

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