全國電搶攻618商機 3C家電最低直逼對折限量開打

618商機延燒，3C通路全國電子搶攻618商機， 3C家電最低直逼對折限量開打。

全國電子於全台320家門市及線上購物平台同步舉辦「618狂歡購物節」，包括電視、冰箱、洗衣機、空氣清淨機、輕薄筆電、鐵三角耳機、智慧萬用鍋、電子鍋等超夯的名牌3C家電都在此次回饋之列，各款3C家電最低直逼對折、最高現省萬元，全台同步限量開搶。

除了618限定限時限量3C家電超狂開搶之外，全台全國電子門市也針對消費者熱切需求的各類3C家電推出特訂的回饋方案：指定冷氣滿萬送千元現金折價券(最高送3,000元現金折價券)、享8年免費延長保固及總統級精緻安裝、還能以11,999元加購市價20,500元的dyson pure cool二合一涼風空氣清淨機(市價20,500元)／以9,900元加購價購得SHARP水活力空氣清淨機(市價14,900元)。

指定電視滿五千送500元現金折價券、限定機種加送全國獨家禮，14日前購買指定機種加1元還能獲得市價超過兩千元的家電好禮五選一。

萬元以上冰箱洗衣機最高送3,500元現金折價券，指定機種洗衣機加碼送好禮，指定款冰箱則能以超值價格加購Electrolux空氣清淨機。

指定機種筆記型電腦/桌上型電腦最低66折起，指定機種電腦加贈好禮。全國電子強調，3C家電全面特惠，要讓消費者買到賺到一次購足。