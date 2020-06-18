夏普可購樂賣康那香口罩6,000盒 上線3小時賣光

夏普旗下可購樂今（18）日召開記者會說明結合眾多品牌的平台轉型發展。可購樂平台總經理王孟芸在記者會上也透露，攜手國家隊的康那香銷售口罩，口罩創下解禁後上線三小時6,000盒搶購一空的狂潮。可購樂的多角化經營勢必能滿足消費者所需。

王孟芸提到，可購樂力求平台的多角化經營，除保有3C商品以及家電的優勢之外，更結合了平台海納百川的特性，整合鴻海集團內部資源，擴大合作夥伴的商品類別，從有形的商品到無形的服務，都是可購樂重視的合作夥伴。

王孟芸也說，有別於市場上大型購物平台，最大的不同之處即是有單一客服窗口處理消費者與供應商之所需，以及不向供應商收取平台上架以及管理費，也具備協助品牌主開設獨立品牌旗艦店的功能。

王孟芸指出，就如今日到場的各家供應商涵蓋了消費者方方面面所需，有著股東們最愛的夏普全系列家電產品，食衣住行的食的方面有海鮮王、鮮乳坊、山林水草，旅遊有國內旅行大推爆的體驗預訂平台KLOOK，專業居家到府服務的呼叫黃背心，以及大家重視的健康相關永悅H2U&鴻參保健食品、COWAY淨水設備以及國家隊的康那香口罩等。