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精成科董座焦佑衡連任 看好Q2營運改善

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
精成科（6191）今（18）日召開109年股東常會。圖／精成科提供
精成科（6191）今（18）日召開109年股東常會。圖／精成科提供

精成科（6191）今（18）日召開109年股東常會，通過配發每股現金股利0.5元，現金殖利率約3.5%，股東會同時進行改選董事，最大股東瀚宇博德也在本次選舉中取得4席董事席次，焦佑衡以最高票當選，隨後召開董事會推選董事長，由焦佑衡連任。

精成科第1季雖然受到新冠肺炎及各廠區延遲復工的影響，導致合併營收年減5.5%為45億元，但因調整產品組合，合併毛利率為14.3%，較同期提高2.9%；營業淨利率為4.9%，年增2.9%，營業淨利2.2億元，年成長125.8%。精成科第1季稅後盈餘為0.63億元，每股盈餘為0.20元。

展望未來，精成科提到，受惠於宅經濟以及遠距上班、線上教學需求大增，帶動個人電腦銷量大幅成長，從目前訂單的狀況來看，在需求增加以及毛利率提升的前提下，第2季可望擺脫因為疫情所造成的影響。

此外，精成科觀察，下半年營運將來到傳統的旺季，預估個人電腦動能可望延續，使得營收仍可持穩。另在業外的部分，精成科仍持有華新科(2492) 股票1萬5,000張，將可取得股利收入約新台幣8,300萬，有助於推升精成科全年獲利。

股東會 毛利率

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