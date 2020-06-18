晶電和隆達成立控股公司 跨足三五族半導體投資平台

LED廠晶電（2448）和隆達（3698）在今（18）日分別召開的董事會中，通過雙方擬換股共同成立投資控股公司，

而新公司與晶電和隆達的換股比例暫定為，晶電以1股換新公司普通股0.5股，隆達以1股換新公司普通股0.275股，晶電與隆達都將成為新公司持有100%股權的子公司，預計轉換基準日在10月20日。

晶電和隆達強調，雙方仍為獨立運作的子公司，兩家公司的員工和客戶將不受任何影響，新公司的未來致力成為跨國性的三五族半導體產業投資平台；晶電將專注在上、中游，隆達成為晶電的重要客戶之一，隆達則聚焦於下游，晶電成為隆達的重要供應商之一。