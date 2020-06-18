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緯創切入電動車新藍海市場 林憲銘：下半年看到初步成果

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
緯創董事長林憲銘。記者蕭君暉／攝影
緯創董事長林憲銘。記者蕭君暉／攝影

緯創董事長林憲銘今（18）日表示，該公司持續布局新事業，包括智慧醫療，智慧教育，自駕車電動車等新藍海領域，今年將會有更多關於汽車電子的布局，下半年就會有案例向外界報告，緯創希望透過新藍海市場，在未來五到十年，提升緯創的價值。

緯創今天舉行股東會，針對新事業發展，林憲銘說，該公司持續布局新事業，例如過去投資的醫療事業，在肺炎疫情過後，已經相當不錯，非常順利，醫療新產品放量還要一段時間，緯創在醫療有投資幾個公司，是跑在前面的，其中一兩家公司已經通過醫療驗證，準備要放量了。

他說，智慧醫療產業是趨勢，目前在緯創的營收占比仍低，要五到十年才會看藍海．除了醫療外，緯創還有智慧教育，自駕車，電動車等，布局相當廣，而且是從硬體到軟體，這些新藍海領域，是看未來的五到十年，今年會有更多關於汽車電子布局，並下半年會有案例向外界報告。

林憲銘說，緯創前20年布的局，是為了打造基礎，接下來10年的布局，是希望能改變緯創的價值，未來要看的是創新性、突破式的價值，這需要不同的人才和想法。他也透露，2021年還有新的布局，目前還在思索。

外界關注緯創是否按規劃，在明年把海外產能占比提升至50%，林憲銘認為，產能布局是「小局」，比較屬於實務面（practical），他現在思考的是無形價值的局，目前已經有個初步輪廓，但還沒想通，可能還要再想好幾個月。

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