台灣瑞典攜手斥資2.5億 推跨國科研合作

科技部與瑞典策略科研基金會（SSF）簽署科學及技術合作備忘錄，進行首例大型跨國科研合作，攜手斥資新台幣2.5億元補助研究團隊，希望助攻資通訊、生物工程與材料研究更上層樓。

科技部今天發布新聞稿表示，去年8月與瑞典策略科研基金會（Swedish Foundation for StrategicResearch，SSF）簽署科學及技術合作備忘錄，「瑞典—台灣合作研究架構計畫（Sweden-TaiwanCollaborative Research Framework Projects）」已在去年8月啟動跨國徵件，共計49群計畫申請案，最後共同審查通過6群計畫，總計有23位瑞典科學家、14位台灣學者參與，也是台灣、瑞典首例大型跨國科研合作。

科技部表示，瑞典SSF將在未來5年間投資6000萬瑞典克朗（約新台幣2億元）補助6群台灣瑞典合作研究計畫，研究領域以資通訊、生物工程及材料研究為主。科技部也將以「雙邊協議擴充加值國際合作研究計畫」方式加值投入約新台幣5000萬元。

科技部指出，雙方團隊將一起投入固態無鉛鋰電池、下一代無線通信天線技術、更先進的互補式金屬氧化物半導體（CMOS）集成奈米孔生物分子傳感器、芯片尺寸加速器、通信用高級氮化鎵（GaN）器件，以及二維量子光電器件等資通訊、生物科技及材料科學領域重要研究。

這項計畫由台灣大學、清華大學、交通大學、成功大學、台灣科技大學以及中央大學的研究人員，代表台灣與瑞典的烏普薩拉大學（Uppsala University）、查爾摩斯工學院（Chalmers University of Technology）、皇家理工學院（KTH-Royal Institute ofTechnology）及林雪坪大學（Linköping University）的研究人員合作。