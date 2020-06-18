謹慎看旺季成長 華通董座：5G手機發展趨勢不變

PCB大廠華通今（18）日召開股東會順利通過所有議案。華通董事長吳健提到，公司本身接單及應變能力在這幾年明顯提升，5G的發展趨勢對於手機產品往高階設計需求依舊不變，今年華通仍會非常小心關注美中貿易對手機市場的衝擊，公司對於下半年傳統旺季的成長力道會採取比較審慎的看法。

華通今日股東會承認去年財報，2019年稅後純益38.22億元，年增59%，每股純益達3.21元，獲利表現亮麗，為近幾年來最佳成績單。

吳健於股東會表示，原本預估上半年公司營運會受到疫情影響，但到目前為止看起來疫情對於電子業的衝擊遠比一些服務業、運輸業等為輕。

因為遠距辦公以及線上教學的需求增溫，華通受惠平板電腦以及筆記型電腦的訂單優於預期，累計前5月營收為210.93億元，年增13.8%，今年上半年應該可繳出亮眼成績。

不過，吳健也表示，今年年初疫情爆發後，好不容易最近疫情趨緩期望全球經濟逐漸復甦，想不到五月中又有新一波中美貿易戰，在整體市場經濟受到疫情、貿易戰、地緣政治風險等的多重因素影響，消費性電子產品的市場例如手機的銷售復甦速度緩慢，公司對於下半年傳統旺季的成長力道會採取比較審慎的看法。

華通今日股東會通過去年股利配發每股現金股利1.2元，且已公布訂7月9日為除息交易日。股東會同時全面改選董監事，新任董事會也推選吳健續任董事長。