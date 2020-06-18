超前部署5G技術 台郡董座：下半年按計畫量產新品

緯創今（18）日舉行股東會，董事長林憲銘表示，2019年初大家還在關心中美貿易戰，所造成的不確定因素，供應鏈應該如何處理，同時，客戶也要求我們改變，使得我們對景氣沒有很樂觀，只有審慎而已，但緯創在去年逐漸轉變公司體質，使得2019年交出比2018年更好的成績。

2020-06-18 09:44