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超前部署5G技術 台郡董座：下半年按計畫量產新品

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
台郡今（18）日舉行股東會，會中通過配發現金股利5元。 圖／台郡提供
台郡今（18）日舉行股東會，會中通過配發現金股利5元。 圖／台郡提供

軟板廠台郡（6269）今（18）日舉行股東會，會中通過配發現金股利5元，台郡董事長鄭明智強調， 台郡超前部署5G新產品技術，下半年將能按原定計畫以新產能順利量產5G新產品，同時為明年營運成長做好超前準備。

回顧去年表現，鄭明智表示，在動盪不安的國際局勢中，台郡去年營收為260億，雖較前一年度減少了3%，惟毛利率22.8%較前一年度增加3.7%，稅後純益31.5億元及每股盈餘（EPS）10.02元都較前一年度分別增加19.3%及1.47元。

鄭明智強調，「台郡超前部署5G新產品技術」，雖然今年上半年在嚴峻肺炎疫情及中美貿易國際局勢動盪不安中，但台郡仍繳出亮眼的營運成果。

鄭明智指出，台郡今年營收累計至五月已達90.6億，較去年同期成長21%。今年第一季的獲利及每股盈餘，較去年同期更是大幅成長2倍以上。

鄭明智表示，台郡憑藉已於年前提前跨入5G新產品技術及投資建造兩岸新產能的優勢布局，在後疫情時代，台郡下半年將能按原定計劃以新產能順利量產5G新產品，同時為明年營運成長做好超前準備。

台郡 5G 疫情 股東會 營收

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