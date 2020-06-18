展望今年景氣 緯創林憲銘：U型復甦、最慘變L型

代工廠緯創（3231）今（18）日舉行股東會，展望今年景氣，董事長林憲銘指出，本來認為今年景氣復甦是V型，但疫情發展出乎意料，現在希望能呈現U型復甦，但最慘可能變L型。

回顧今年首季，林憲銘表示，第一季疫情爆發時，緯創內部很悲觀，主要是所有大陸工廠都停工，在1月下旬2月初根本不敢預測何時復工，本來預期要到2月底，但實際上到3月18日工廠到工率才拉到六成以上。

林憲銘表示，只是疫情發展超乎意料之外，本來自己評估第三季就能回到正常狀況，但現在還是不太能出國，自己常開玩笑說，因為出不了國，所以現在假日只能去高爾夫球場，而那裡永遠是滿的，人特別多。

林憲銘指出，本來認為景氣復甦是V型，但現在看來不是，希望能呈現U型，但最慘可能變L型，但我認為不至於，只是U型復甦時間拉長，客戶就會開始緊張，因為看不到下半年狀況。

林憲銘認為，從緯創來看，下半年伺服器、通訊產品應該還是OK，但消費性、商用型產品就有點不確定性，對於今年整個實際狀況，緯創謹慎看待，但預期將比去年略好，但不會太好。