5G口水戰 蔡明忠笑稱：兩雄欺負我說我不是「雄」

5G頻譜競標後，中華電信取得3.5G頻段的90M頻寬、遠傳80M，台灣大則是60M，競標後市場掀起一波電信「雙雄」之爭，也引發遠傳跟台灣大的一番口水戰，台灣大哥大董事長蔡明忠今天開玩笑說，兩雄（中華電信、遠傳）欺負我，說我不是「雄」。

台灣大股東會後，蔡明忠接受媒體拍照時，想到昨天取得5G執照，笑的正開懷，他開玩笑說，「我好像不應該笑得這麼開心，馬上都要5G大戰了」。媒體笑回，你會怕嗎？都從2G打到5G了。

蔡明忠說，心中忐忑不安，而且被「兩雄」欺負，人家說我們不是「雄」。

蔡明忠說，5G快要開台，大家在爭「面子」還是「裡子」，如果爭裡子，要等到整個技術、產品、終端都完備再推出。

對台灣大來說，拚裡子跟面子哪個比較重要，蔡明忠說，面子跟裡子都重要，這也是大家搶開台的原因，如果只是顧裡子，會等全部技術、設備成熟再開台，但這是不可能的，因此大家都先爭面子，但最終要拚一下裡子。

至於拚面子要拚第一個開台嗎？蔡明忠笑著說，我們是（三雄中）最後拿到特許執照的，落後原因是因未保留一些未來合作共頻的機會，因此在資安審查上遇到比較多疑難，目前也都順利解決。

另一方面，蔡明忠也呼籲台灣頻譜規劃要超前佈署，蔡明忠認為，5G頻譜不可能只靠3.5G，應該是中、低、高頻能夠一起應用，不僅是台灣，全球電信產業都是如此，因此一直NCC提出呼籲，要超前部屬，3.5G頻譜競標完畢之後，後續頻譜佈局是國家電信發展，尤其是5G產業發展重要的議題。

蔡明忠表示，主管機關政府對於未來頻譜政策規劃，在5G即將開台之際應該嚴肅討論這個議題，畢竟資源是有限的，要發揮最大效益，過去也疾呼5G開台了，全台灣沒必要有四個網路，尤其最近處於38度高溫，電信業也是耗能產業，這些基地台在38度高溫，還要開冷氣伺候他，值此5G開台之際， 再次呼籲政府正視3G共用平台政策刻不容緩。