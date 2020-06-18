影／蔡明忠：希望5G市場領頭羊出來整合市場

台灣大今天舉行股東會，董事長蔡明忠開會立即向股東宣布取得第3張5G特許執照，將會力拚5G建設，但會後受訪時對於5G資費的天花板效應頗感無奈，希望5G大戰中，市場領頭羊出來重整資費與市場秩序。

台灣大力拚第3季5G開台，同時投入資源拍出優質戲劇，以及拓展海外市場，蔡明忠股東會後受訪時開玩笑表示，當然希望5G的資費是3399元，但是現在1399吃到飽的費率好像是天花板效應，作為5G市場的player，希望市場的領導者能出來重整5G市場與資費，這樣帶動5G應用與健全市場發展。

蔡明忠表示，台灣目前是全世界資費最便宜的國家，而台灣5G市場有五家在競爭，這樣的市場確實比較擠，作為市場其中一員，不知道未來還要投入多少經費，所以也很難估算5G的合理資費。