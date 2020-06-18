5G要來了 蔡明忠因為這個問題晚上睡不著

5G要來了，台灣大董事長蔡明忠今（18）日股東會後接受媒體採訪表示，4G網路投資還沒回收，5G龐大頻譜資金加上後面持續投入網路建設等，他笑著說，有時候想一想，晚上都睡不著，要對未來股東權益跟消費者權益之間取得平衡，是很大的難題。

5G即將開台，5G資費是各界最關心的議題，但主管機關NCC已經明示暗示5G資費應該在1,399元之間。面對資費問題，蔡明忠開玩笑說，業者當然希望5G資費可以是3,399元，但現在看來1,399元已經是天花板。

蔡明忠表示，4G頻譜及網路建設投資還沒回收，5G頻譜已經標出高額標金，加上後續還要繼續取得頻譜，同時進行網路建設，未來技術也日新月異，仍要投入相當龐大資源，光想到未來要投入的資源，同時要在未來股東權益跟消費者權益中取得平衡，是很大的難題。蔡明忠笑著說，我有時候想了晚上都睡不著覺。

而過去4G市場499之戰，也引發電信產業殺價競爭，更讓電信服務價值很難恢復，蔡明忠表示，當然不願意再看到過去資費混亂的情形，但我們（蔡明忠）不是市場領導者，領導者應該維持市場秩序，才是整個帶動5G產業跟應用最必要的作為。

至於多少錢才是5G合理的資費，蔡明忠指出，電信業者未來還要投入多少資源，真的是沒有人算的出來，所以不知道合理費率多少，如果1,399元來看，比韓國吃到飽還低，韓國吃到飽約2,000多台幣。

蔡明忠表示，台灣4G資費已經是全球最便宜，5G再來做一個最低資費的領頭羊，以台灣這個小的市場，卻有五家業者，這將是必然現象。

蔡明忠也認為，應該回頭思考，台灣市場可以容下多少Player（業者）。媒體問，台灣大是否發動一些併購來減少業者。蔡明忠說，這是市場決定，我不是市場，我只是覺得五家很擠。他更笑稱，你幫我出主意，我回去思考一下。