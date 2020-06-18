台積電之後的第二座護國神山 謝金河點名這家公司

台積電除息秀吸引市場關注，財信傳媒董事長謝金河今（18）日在臉書上發文表示，台積電護國神山地位確立，過去10年來，配出的股息高達1.426兆元，所有企業難望項背；他點名下一家可以留意的是聯發科，「如果聯發科會成為台灣第二座護國神山，市值超過鴻海是必然的事，那麼聯發科長缐格局會比鴻海更具優勢」。

謝金河以「路遙知馬力：台積電對台灣資本市場的貢獻」發文指出，今天市場最受矚目的焦點是台積電的配息，改成每季配息的台積電，配出每股2.5元，將送出648.26億元現金，對持有台積電股票的股東來說，是最實在的回報。

謝金河表示，在資本市場的投資操作，有很多不同的型態，例如最近生技股飆漲，適合短線操作，低買高賣，對生技產業的經營者來說，他們可以從市場熱絡交易取得擴廠籌資的資金。

他舉例說，基亞漲到486元，基亞因為股價大漲，生出一家高端疫苗。但如果本業不能產生獲利，不能創造現金流，永遠不可能配發現金股利給股東，小股東只能短線賺差價。

謝金河強調，從經營中產生的現金流創造的獲利可以源源不斷分享給股東，這是蛻變成績優公司的必要條件。如果把過去10年上市公司配發現金股利的總額一起看，台積電的護國神山地位更加確立。過去10年來，台積電配出的股息高達1.426兆元，所有企業難望項背。

謝金河說，市值第二的鴻海不在前10名，可以看出郭董回報股東的力道不夠，台塑四寶，中華電信，國泰金，富邦金，兆豐金都在榜上。

謝金河表示，下一個可以特別留意的是聯發科。過去10年，聯發科配出的現金股息1816.8億元，超過鴻海，目前聯發科市值8,103億元，鴻海1.08兆元，雙方相差2,738億元。

謝金河強調，「如果聯發科會成為台灣第二座護國神山，聯發科市值超過鴻海是必然的事，那麼聯發科長缐格局會比鴻海更具優勢」。

謝金河指出，「我們常說路遙知馬力，其實從股息長期配發的持續力，穩定性，一家績優企業的信譽是累積出來的！台積電對台灣的貢獻，從股息配發也看得出來」。