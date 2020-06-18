緯創董座林憲銘：新冠肺炎將造成人類生活方式大改變

緯創今（18）日舉行股東會，董事長林憲銘表示，2019年初大家還在關心中美貿易戰，所造成的不確定因素，供應鏈應該如何處理，同時，客戶也要求我們改變，使得我們對景氣沒有很樂觀，只有審慎而已，但緯創在去年逐漸轉變公司體質，使得2019年交出比2018年更好的成績。

他說，2020年初中美貿易簽約，原以為貿易戰可以暫時告一段落，沒想到新冠肺炎疫情，衝擊到全球經濟與供應鏈，並將造成未來十年，人類生活方式蠻大的改變。

林憲銘說，緯創在2020年第1季很緊張，因為中國大陸一個月不能動，要3月下旬才可以動，但後來全球又不能動了，可是第2季景氣回升，今年五月營收已經追回去年水準，因此，今年營運將步上正軌。

緯創副董暨總經理黃柏漙表示，2019年進行內部組織大調整，把年輕人拉到營運位置，並把公司組織劃分為三大塊，一是緯創科技，負責電腦與顯示器產品；二是緯創智能，負責智慧裝置與IoT裝置；三是育成事業，負責教育服務與醫療產品。