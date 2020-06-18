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台灣大獲5G執照 年底建4000基地台

聯合報 / 記者黃有容／台北報導
在中華電信、遠傳電信相繼取得5Ｇ特許執照後，國家通訊傳播委員會昨核准台灣大哥大取得三點五GHz、二十八ＧHz頻段5Ｇ特許執照。（路透）
在中華電信、遠傳電信相繼取得5Ｇ特許執照後，國家通訊傳播委員會昨核准台灣大哥大取得三點五GHz、二十八ＧHz頻段5Ｇ特許執照。（路透）

中華電信遠傳電信相繼取得5Ｇ特許執照後，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨核准台灣大哥大取得三點五GHz、二十八ＧHz頻段5Ｇ特許執照，其中，台灣大更承諾將年底基地台建設數，由兩千台倍增到四千台。亞太電信也獲核准事業計畫書變更。

ＮＣＣ表示，中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信，以及台灣之星五家業者皆得標5Ｇ頻譜，中華電信、遠傳電信及台灣大哥大及台灣之星等四家業者，之前已經由ＮＣＣ委員會議複審通過事業計畫書變更，加計昨天過審的亞太電信，總計五家公司都已獲得ＮＣＣ核准其事業計畫書變更。

中華電及遠傳已在六月上旬陸續取得特許執照；ＮＣＣ指出，這次台灣大在完成資通安全維護計畫及各項網路建設的法定義務後，由於法規面義務皆已達成，因此決議核發5Ｇ特許執照，這三家業者等於都拿到「開台門票」，隨時可以開辦5Ｇ服務。

特別的是，台灣大原訂計畫在今年底完成兩千台基地台，卻在上周申請變更，加碼到四千台，與其他兩家已拿到執照的業者競爭意味濃厚。

ＮＣＣ表示，中華電與遠傳日前網路建設進行技術審驗時，5Ｇ基地台建設量達到法定標準的一千台左右，並承諾年底建設達三千台，ＮＣＣ也樂見5Ｇ基礎設備的良性競爭，將使建設速度加快腳步。

台灣大日前公告向諾基亞下單三年採購訂單，預計投資一百卅七點四億元；中華電規畫未來三年將投資兩百七十億元用於5Ｇ設備。據各家業者資料，今年台灣大、中華電與遠傳投資於5Ｇ金額為八十多到六十多億元不等，以台灣大最高。

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