晶電與隆達18日停牌 估雙方可能策略結盟

LED廠晶電（2448）與隆達（3698）今（17）日同步公告，因有重大訊息待公布，明（18）日將暫停交易，業界人士推估，由於LED產業近幾年競爭激烈、市況不佳，雙方可能展開策略結盟，壯大產業規模，方式包括策略性入股或雙方股權交換等。

近幾年LED產業受到中國大陸廠商、產能不斷開出的衝擊，造成市場供過於求，連帶利潤也大幅縮水，再加上今年還有新冠肺炎疫情的干擾，終端需求疲弱，讓晶電和隆達財報都呈現虧損狀態；晶電第1季稅後虧損14.93億元，每股淨損1.38 元，已連6季虧損，隆達稅後虧損1.75億元，每股淨損0.34元，為連3季虧損。

業界人士認為，晶電近幾年積極布局Mini LED，隆達則有一條龍的作業模式，從設計端開始，能逐漸調整量產的過程，進而提升良率，因此雙方若展開策略性結盟，將能加強在Ｍini LED技術上的競爭力。