元太宣布 與義烏清越光電策略合作電子紙專案

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技今（17）日宣布，義烏清越光電科技有限公司電子紙專案成功投產，正式加入元太電子紙生態圈夥伴的行列，義烏清越將成為主要供應電子紙貨架標籤模組的供貨商，提供終端客戶更多的電子紙模組夥伴選擇。

「E Ink元太科技在電子紙產業持有領先技術的優勢地位，我們持有完整技術專利佈局，並積極致力於電子紙薄膜技術研發。」E Ink元太科技董事長李政昊表示：「結合產業夥伴共同擴大推廣電子紙應用，是元太科技的重要市場策略之一，我們持續經營電子紙生態圈夥伴，隨著更多的模組製造夥伴的加入，電子紙於各類型顯示器應用的多元化發展將得以更加擴展，電子紙產業發展的市場版圖亦可逐步擴大。」

義烏清越光電科技有限公司成立於2020年3月，坐落於浙江義烏國家級科技創業園，目前擁有5,000平方米的千級無塵室，8條全自動生產線，聚焦生產電子紙模組等應用領域，年產5,500萬片顯示幕模組。