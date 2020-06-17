元太宣布 與義烏清越光電策略合作電子紙專案
全球電子紙領導廠商E Ink元太科技今（17）日宣布，義烏清越光電科技有限公司電子紙專案成功投產，正式加入元太電子紙生態圈夥伴的行列，義烏清越將成為主要供應電子紙貨架標籤模組的供貨商，提供終端客戶更多的電子紙模組夥伴選擇。
「E Ink元太科技在電子紙產業持有領先技術的優勢地位，我們持有完整技術專利佈局，並積極致力於電子紙薄膜技術研發。」E Ink元太科技董事長李政昊表示：「結合產業夥伴共同擴大推廣電子紙應用，是元太科技的重要市場策略之一，我們持續經營電子紙生態圈夥伴，隨著更多的模組製造夥伴的加入，電子紙於各類型顯示器應用的多元化發展將得以更加擴展，電子紙產業發展的市場版圖亦可逐步擴大。」
義烏清越光電科技有限公司成立於2020年3月，坐落於浙江義烏國家級科技創業園，目前擁有5,000平方米的千級無塵室，8條全自動生產線，聚焦生產電子紙模組等應用領域，年產5,500萬片顯示幕模組。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言