高品質、低成本 賽靈思推影音直播串流即時伺服器設備

賽靈思（Xilinx）今（17）日宣佈推出兩款易於擴展、超高密度視訊轉碼專用的即時運算視訊設備，應用。這兩款新設備是以新的賽靈思即時伺服器（RT Server）參考架構所打造，讓服務供應商能夠以每通道最低成本優化影像品質和位元率（bitrate），提供如電競和遊戲串流平台、社交和視訊會議、即時遠端學習、遠距醫療和即時廣播視訊等應用，大幅降低基於軟體架構和固定架構解決方案的總體成本

新型賽靈思即時視訊設備，專為邊緣和本地運算密集型作業負載而設計，這類作業負載對視訊通道密度、傳輸量和延遲往往具有嚴格要求，而新型設備優化了硬體架構與軟體，可提供業界最高的通道密度和最低的延遲。

新推出的設備整合賽靈思Alveo™資料中心加速器卡，並提供兩款預先配置供客戶選擇，包括高通道密度視訊轉碼設備和超低位元率視訊轉碼設備。

賽靈思資料中心事業群行銷副總裁Donna Yasay表示，隨著影音串流量呈指數型增長，架構優化變得更加重要。在當前COVID-19疫情期間，我們都在經歷著遠距工作、學習和娛樂環境，並行通道用量的大幅成長正衝擊服務供應商的商業模式，且不斷提高頻寬成本。賽靈思全新的即時伺服器參考架構，能協助解決方案供應商最大限度地節省成本，並同時提供高品質的影音串流服務。