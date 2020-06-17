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華碩AICS攜手振興醫院 合作開發醫療智能平台

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
振興醫院與華碩AICS今共同簽署「策略夥伴合作意向書」，將合作開發醫療智能平台。 圖／華碩提供
振興醫院與華碩AICS今共同簽署「策略夥伴合作意向書」，將合作開發醫療智能平台。 圖／華碩提供

PC品牌廠華碩（2357）強攻智慧醫療，旗下AI研發中心AICS 今（17）日宣布，攜手振興醫院簽署「策略夥伴合作意向書」，將推動「振興醫療智能平台」，期能結合長期累積的醫師智慧，以及華碩AICS 多項人工智慧演算與模型，打造「雙重智慧」，超前部署解決未來醫療的問題與挑戰。

華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一指出，華碩使用多項AI演算與模型，幫助結構化與數據化珍貴的文字與影像病程資料，方便醫師快速有效的獲得洞察，分析病症根因，進行效果預判與治療佈署。

黃泰一表示，華碩的願景，是把前輩醫師累積的臨床經驗與醫療智慧，通過AI來記錄、學習、加乘，為後續世代的醫護人員裝上翅膀，飛向更高效、更安全、更超前佈署的智慧醫療應用領域。

振興醫院與華碩AICS合作，清整病人從過去以來所有病歷的結構化與非結構化資料，用AI綜合整理為「醫療數位分身」(Digital Twins)，使醫師更容易從「數位分身」的視覺中心界面，對病人的病史一目瞭然。

「數位分身」能將病人過去的病史，描繪標示在一個虛擬病人的圖像上，醫師只要移動滑鼠游標到圖像上不同顏色的提醒標示，就能看到過去病人在哪個時間、何種部位受過傷、動過刀，使用過何種藥物；以及其他藥物、食物過敏的歷史，與慢性病的的逐年治療過程。

由挖掘大數據重現整體病歷的「數位分身」，除了能幫助各分科醫師快速了解病人的病史，也能協助醫師提早發現與檢查數據中的微小變化，一葉知秋，提前找到未來可能發展為慢性病的病灶，達到早期發現與健康管理。

華碩AICS首先為振興醫院進行傳統非結構化資料的清理與整合，建立電子病歷 (EMR) 索引，讓醫療團隊搜尋歷史資料就像使用Google Search一樣容易。其次導入華碩AICS團隊開發的「ICD-10 編碼 AI推薦引擎」—包含智能編碼推薦、門診診斷搜索輔助、病歷拼字檢查功能等，從「所搜即所得」，進一步實現「所想即所得」。

智能編碼推薦已經導入振興的資訊系統(Health Information System, HIS)，能一鍵匯入既有病歷，由AI讀取整份病歷後，判讀過去病歷大數據，推薦相關的候選編碼，幫助醫生輕鬆完成編碼動作，回傳HIS系統。

華碩 電子病歷 醫師

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