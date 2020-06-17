5G手機晶片大戰 高通推驍龍690 P.K. 聯發科天璣8系列

繼聯發科上半年接連推出兩款天璣8系列，搶攻5G中階市場後，手機晶片巨擘高通急起直追，今日發佈驍龍690晶片，意圖挽回中階智慧型手機市占率，預計下半年將有搭載驍龍690晶片手機上市。

根據外媒分析，高通新款驍龍690晶片主要瞄準售價300至500美元的中低階機種，這與聯發科推出天璣800、820市場定位相同，聯發科採用台積電7奈米製程，而高通則採用三星8奈米製程，搭配高通X51數據機，與驍龍8系列X55 數據機及7系列的X52 數據機均可支援全球5G頻段。

高通表示，驍龍690搭載了最新的第五代人工智慧引擎，可實現智慧型鏡頭與視訊、語音翻譯、進階人工智慧影像處理技術，以及人工智慧增強電競體驗。在效能方面，驍龍690採用高通Kryo 560 處理器，效能與前代產品相比最高提升20%。

目前已確定HMD Global、LG電子、摩托羅拉、夏普、TCL與翼慧等OEM／ODM廠商將推出搭載該款晶片的智慧型手機。