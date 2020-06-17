WeMo Scooter完成A輪融資 AppWorks領投億元
台灣本土車聯網新創 WeMo Scooter 威摩科技，今（17）日宣布完成A輪融資，由 AppWorks 之初創投領投，規模超過新台幣1億元。
完成本輪融資後， WeMo Scooter 將持續深耕台灣市場，同時啟動海外佈局，將具優勢的電動機車聯網平台經濟營運經驗複製到國際市場，加速台灣廠商佈局全球智慧城市軟硬體供應鏈；即刻啟動車聯網研發中心，並擴大徵才計畫，培育百位以上車聯網軟硬體人才。
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