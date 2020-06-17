亞太電信：5G開台時間緊追同業 不晚於一個月

電信業者中華電信、台灣大、遠傳及台灣之星近期正積極進行5G建設，中華電信及遠傳已經拿到5G執照，隨時可以開台，NCC（國家通訊傳播委員會）今日將審核台灣大5G執照及亞太電信營運計劃書，中華電信也規劃最快7月1日開台，甚至可能提前至6月底。

亞太電信小股東也關心亞太電信開台時間，總經理黃南仁表示，5G開台，將在三共（共頻共網共建）法規確認，經主管機關同意後開台，不會比同業慢超過一個月。

亞太電信小股東關心亞太電信未來獲利規劃以及5G策略等等，更期望經營團隊承諾未來不再以減資進行彌補虧損等。

亞太電信董事長呂芳銘表示，三大電信業者是獲利的，但4G投資都還沒回收就要投資5G是電信產業的現狀，亞太電信是比較辛苦的，確實從資本支出跟營運費用來說，正在與策略合作討論，還在談判中。

呂芳銘表示，亞太電信要獲利得按照電信公司規定來攤提，有競業設備多但攤提折舊是亞太電信的一半，非亞太電信想做的，至於未來減增資計畫，無法給出承諾。

小股東也關心什麼時候可以開始服務客戶，黃南仁表示，亞太電信目前以28G的400M的頻譜進行5G事業計劃書規劃，未來以28G提供企業客戶應用與服務，而3.5G部分，亞太電信與還有超過一家策略夥伴再做最後的確認當中。目前各家都希望7月1日起陸續提供服務，亞太電信開台時間會是在法規完備之下開台，不會比其他幾家競業的開台慢超過一個月。

呂芳銘表示，以美國為例，美國電信業者Verizon就是用28G的頻譜開台，速度是全美最快，AT&T、T-Mobile則是用600M、800M的頻譜，涵蓋好，但是速度僅是4G的2倍，當初亞太電信參與競標，但3.5G標金到一個離譜的金額，還要考慮後面龐大資本支出等等，因此希望以三共方式合3.5GHz頻譜，以28G來服務企業客戶。

而小股東也提問亞太電信是否在5G網路跟台灣大合作，黃南仁表示，至今為止還沒做最後確定，在共頻、共網、共建的三共部分跟好幾家電信業者在談，所以沒有確定，至於費用目前還在洽談中，但5G網路不是借用，是共用的方式。

小股東也關心亞太電信增資50億元資金怎麼用，黃南仁表示，希望引進策略合作夥伴，不僅是資金上幫助還有策略上的幫助。