台達電協助沃旭 興建校園儲能示範系統

全球電源管理領導廠商台達電子（2308）今（17）日宣布完成建置台灣首座「百萬瓦級校園微電網架構儲能系統」。

這套由沃旭能源所捐贈，並座落於國立彰化師範大學寶山校區的百萬瓦(MW)級控能與儲能解決方案，從設計規劃到生產施工都由台達團隊完成，其中，包含台達電力調節系統、電池儲能貨櫃與能源管理系統，對於彰師大在微電網建置與未來發展再生能源等學術研究時的應用與實驗環境，帶來極大的助益，並藉由本案所提供的微電網場域教學環境，從產學連結進一步提升到環境永續發展目標。

台達電能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中表示，台達很高興能和再生能源指標企業沃旭能源合作，參與本次專案協助彰師大工學院規劃並建造能朝向微電網發展的百萬瓦級的儲能系統，透過在地系統整合與維運，提供學界進行電網研究。未來也希望有機會能持續與沃旭及各方夥伴合作，為台灣能源轉型貢獻心力。

沃旭台灣總經理汪欣潔表示，沃旭協助台灣綠能轉型的投入是全方位的，大彰化離岸風場計畫在遴選階段，就開始積極推動產學合作，以實際行動支持台灣學界踏出儲能研究第一步。這座百萬瓦級儲能示範系統完工啟用，彰顯沃旭不只希望在台灣建造離岸風場、提供乾淨能源，更透過額外投資儲能系統，在地落實綠能科技應用，培育綠能研究人才，讓沃旭能源與台灣攜手站在綠能產業的最前線。

國立彰化師範大學校長郭艶光指出，這次台達協助彰師大建置的儲能系統，不僅可做為校園備用電源，亦能利用校園用電尖離峰變異的特性進行「削峰填谷」應用，降低契約容量，達到節費節能效益。未來將持續由工學院與技職學院深厚的電力研究實力與產官學共同合作，進行智慧能源、微電網學術研究，將寶山校區建置為智慧微電網示範校園。

這套解決方案透過台達自行開發的能源管理系統為首，管理者可在網頁或行動裝置介面遠端監控儲能設備、電池狀態，並依實際用電策略設定負載轉移、電錶追蹤、太陽能平滑化等運行模式。而做為控能核心、單台容量達百萬瓦的電力調節系統，提供雙向功率轉換，在儲能電池、電網與用電負載間進行電力調度與調節，離峰時段儲能、尖峰時段放電，實現削峰填谷、避免超約用電。