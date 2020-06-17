亞太電董座呂芳銘：5G時代 應用服務是關鍵

亞太電信今（17）日舉行股東會，董事長呂芳銘表示，網路共享已經成為國際主流趨勢，亞太電信將根據7月1日上路的電信管理法，與電信同業洽談網路共用的策略合作，電信營運商競爭將以應用服務為主，亞太電信將透過自家28GHz的網路加上與其他電信業者合作3.5GHz網路，雙軌策略，讓亞太電信在5G服務及網路架構有更大彈性跟競爭性。

亞太電信去年營收143.46億元，稅後淨損51.62億元，每股稅後淨損1.78元，亞太電信表示，去年完成減資及增資案，讓財務結構更健全，在數位經濟業務營收成長亮眼，包含資通訊營收成長255%，物聯網營收成長191%，去年EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利），呂芳銘表示，2019年ESITDA已經轉正，但4G網路設備折舊費用一年約60億元，因此仍呈現虧損。

呂芳銘表示，亞太電信計畫增資150億，目前已經完成100億元（由鴻海全面認購），還有50億額度，希望今年找到參與增資股東成為策略夥伴。

呂芳銘表示，4G時代用戶數持平，但每月平均傳輸量從10.1G提升倒21G，進入5G時代，有更多挑戰與新趨勢，觀察目前國際趨勢，區域性網路共享成主流，歐美國家的電信業者更重視提供差異服務而非網路競爭。

呂芳銘指出，根據統計2010年電信網路合作，2017年已經有98個電信合作，日本、中國、歐洲、澳洲等多國已經進行5G網路共享合作，以中國大陸為例，四家公司但只有兩個網路，中國電信跟中國聯通蓋一個網，中國移動跟廣電蓋一個網，更強調在應用服務上競爭。

亞太電信在今年5G頻譜競標中，取得28GHz高頻頻譜，未取得3.5GHz頻譜，呂芳銘表示，新電信管理法將自7月施行，新法規開放電信業者與電信業者之間進行三共（共建、共頻、共網），亞太電信將跟同業合作，正在進行協商，確定後將報請董事會。日前NCC（國家通訊傳播委員會）表示，亞太電信將與台灣大進行網路合作。

呂芳銘也在致股東報告書中指出，亞太電信未來5G策略，將結合28GHz高頻寬低延遲與大連結優勢，打造特定場域跟企業專網應用，提供企業專網的5G垂直應用，在3.5GHz中，將與其他電信業者合作，以共建網路最具效益的方式來提供5G服務，透過雙軌策略，讓亞太電信在5G服務及網路架構擁有更大的彈性與競爭性。

亞太電信總經理黃南仁表示，2019年亞太電信精進通路布局、擴增直營、強化數位及電銷，網路建設不分大小基站並進，7月起非偏鄉地區的自用網路來到100%，同時持續推動ICT資通訊及物聯網IoT等新服務營收倍增，EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）也全面轉正，2020年年也可以持續保持EBITDA正數

黃南仁表示，亞太電信數位門市領先業界，以優惠服務提升數位體驗，帶動2019年數位通路用戶年增98%，2020年將持續進行通路布局，預估O2O通路將延伸5,000多家超商，不僅開通新門號服務，更要推出更多創新服務。

此外，亞太電信近年也積極推動資通訊及創新應用服務，黃南仁表示，亞太電信推出AI視覺辨識系統，除提供金融及服務業更搶進製造業的產品檢測，已經陸續打入金融、零售、飯店、餐廳，目前國企、學校、上市櫃公司等有超過百家採用，2020年目標要擴增應用場域，推動營收成長三倍以上

而空品部分，黃南仁表示，亞太電信打造智慧空品物聯監測平台，2018年與全台過半縣市政府合作，包含雙北、桃、竹、雲林、嘉義，2020年新增南投，更將持續深化物聯網應用，擴大至防汛、防災、路燈及智慧三表。

黃南仁指出，進入5G時代，營運商將從網路提供商逐步移動到整合性應用與服務商，網路通訊貢獻營收占比將越來越少，但是物聯網應用服務將持續提升，針對企業客戶，亞太電信將持續推動B2B業務，包含智慧製造、智慧能源、智慧零售、智慧交通、智慧醫療、智慧娛樂，在網路三共原則下，針對消費者市場，將鎖定既有4G用戶，以應用服務加上終端，鼓勵用戶升級，亞太電信的5G定價策略將參考韓國、美國、中國資費，針對提速、升量等資費，提供多樣選擇。